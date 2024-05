Secondo quanto riferito, Apple offrirà un credito di permuta più elevato per gli iPhone più vecchi nelle prossime due settimane

Questo potrebbe essere il momento di aggiornare finalmente il tuo iPhone se stai mantenendo un modello precedente, secondo Bloomberg‘S Marco Gormann, Apple offrirà qualcosa in più del solito per alcuni scambi a partire dalla prossima settimana negli Stati Uniti e in Canada. La società stessa non ha detto nulla in merito alla promozione, ma secondo Gorman, sarà offerta in negozio ai clienti che utilizzeranno il credito per acquistare qualsiasi modello della gamma iPhone 15. Secondo quanto riferito, sarà valida a partire da lunedì e per tutta la durata fino al 3 giugno.

A partire da lunedì negli Stati Uniti e in Canada, riceverai un valore di permuta dell’iPhone maggiore presso gli Apple Store se utilizzi il credito per acquistare un iPhone 15/Pro/Plus/Max. Ciò durerà fino al 3 giugno. – Mark Gurman (@markgurman) 18 maggio 2024

mela Elenca i valori di permuta sul suo sito Web per tutti i modelli di iPhone a partire dall’iPhone 7. Quello vecchio attualmente costa qualcosa intorno ai $ 50, mentre un modello più nuovo come quello di un anno e mezzo iPhone 14 ha un valore di permuta stimato per Pro Max fino a $ 630. Naturalmente, i preventivi online non sono sempre quello che ottieni, ma ti danno un’idea. Poiché Apple non ha detto nulla su un aumento temporaneo del valore, non è chiaro quanto alti potrebbero arrivare questi numeri.