Segni della settimana 14 della NFL, punti salienti, aggiornamenti, tabella: Russell Wilson, Tyler Locket Connect sul bellissimo 55-Yard TD

Questa è la quattordicesima domenica della stagione NFL 2021 e per tutto il giorno ti faremo conoscere tutte le azioni e le trame più importanti. La settimana 14 Slate ha alcuni fantastici abbinamenti e trame, e siamo qui per aiutarti a guardarlo svolgersi. Ricontrolla spesso per trovare tutto ciò che ti serve sapere.

Mentre i Ravens senza Lamar Jackson cercavano di ridurre il loro deficit di 17-3 prima della pausa, Miles Garrett ha creato il gioco di tipo difensivo di quest’anno che potrebbe rivelarsi il primo pugilato di Baltimora. Garrett non solo ha segnato Di Tyler Huntley Ha provato a lanciare la mano, ma è inciampato da solo ed è tornato a 15 yard nella zona finale.

Palla di luna Rus!

Abbiamo bisogno di una prova di ciò Russell Wilson È possibile recuperare completamente da un infortunio al dito? Non guardare altro che la sua palla lunare brevettata, che è atterrata proprio nelle sue mani Medaglione Tyler Due texani lo raccolsero per un bellissimo touchdown da 55 yard.

La prima industria INT va al fiume

Delle 32 partite in carriera in arrivo domenica, il linebacker dei Falcons Michael Walker Un’altra interruzione deve essere registrata. Quando gli occhi di Cam Newton furono letti completamente nel quarto round nel 2020, si rivelò essere domenica contro i Panthers, che tagliò il suo passaggio corto nel mezzo e superò tutti sulla linea laterale sinistra per un touchdown da 66 yard.

Micah Parsons ha bloccato il rookie difensivo di quest’anno, ma nel complesso la 12a scelta non è stata soddisfatta di ciò che ha ottenuto nelle prime 13 settimane. Era una minaccia con due scuse in un quarto contro Washington, la prima volta che i Cowboys erano tornati a un touchdown fino in fondo.

Povero Justin Reid Pensava di avere un percorso chiaro per fare il contrasto in touchdown. Ha poi incontrato la mano sinistra di Rashad Penny, che lo ha lasciato a terra, con Penny che ha dato gli ultimi ritocchi al punteggio di 32 yard.

Grande uomo INT

Randy Gregory Non ha perso tempo per avere un impatto significativo nella sua prima partita dopo la nona settimana. I Cowboys hanno schiaffeggiato la parte difensiva Taylor Heinekes Andando in aria, ha trovato rapidamente la palla ed è sceso con un intercetto prima che Washington potesse rimbalzare nel limite. I Cowboys hanno battuto il primo touchdown (cambio di due punti) della partita per avanzare 11-0 e utilizzare l’intero turnover.

‘Super Game’ trova la zona finale

Cam Newton C’erano due settimane a cui pensare Scarse prestazioni statistiche Nella sua carriera di 11 anni, ma in base a come è uscito domenica, quel viaggio è rimasto indietro. Nel primo drive dei Panthers, Newton completò i suoi tre passaggi per 33 yard, accumulando 23 yard in due carry, incluso un touchdown da 12 yard per portare Carolina in vantaggio di un secondo.

I texani attaccano per primi

Che inizio per il nuovo arrivato Davis Mills, che ha completato i suoi primi cinque passaggi per 72 yard e ha fatto un touchdown nella corsa di apertura dei Texans. In cinque minuti, Houston aveva già segnato più punti di quanti ne avesse persi 31-0 la scorsa settimana. ori.

Gioca prima a scoop e segna!

Il turno della difesa del leader non è stato significativo e l’unità ha avuto un inizio perfetto contro i Raiders. Come gioco, un touchdown Joran Reid RIMOSSO Josh Jacobs e Mike Hughes Ha preso la palla vagante per segnare 23 yard.

Il confuso AFC North potrebbe essere ancora più complicato

I Browns sono entrati nel 2021 con aspettative più alte rispetto a qualsiasi altra stagione degli ultimi due decenni, ma affinché questi obiettivi ambiziosi si concretizzino, è essenziale eliminare gli AFC North-Leading Ravens nella settimana 14.

The Loose e Browns sono caduti 6-7, finendo tutte le loro speranze di titolo di divisione, mettendoli in fondo alle squadre in lotta per i posti finali per le wild card. Ma una vittoria, se i Bengals perdessero contro i 49ers, porterebbe l’AFC North 7-6 al secondo posto, con solo una partita rimasta nelle prime quattro settimane di gioco.

Cincinnati potrebbe beneficiare ancora di più della sconfitta di Baltimora in quanto consentirebbe ai Bengals di raggiungere la vetta battendo San Francisco. Nel frattempo, il migliore che gli Steelers possono finire dopo la 14a settimana è al terzo posto se i Browns non riescono a tornare a casa dai Ravens.

Preparati per l’ultimo mese della stagione regolare.