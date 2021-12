Boris Johnson ospita il quiz di Natale virtuale di Downing Street dello scorso anno

Nella foto, Johnson è filmato su uno schermo, dove si siede vicino a due persone nel suo ufficio e legge The Mirror, secondo The Mirror.

La CNN non ha verificato in modo indipendente i dettagli del quiz party del 15 dicembre. Un portavoce di Downing Street ha detto che si trattava di un “quiz virtuale” e che Johnson “ha quasi partecipato brevemente” per ringraziare lo staff.

Sebbene la foto mostrasse Johnson con gli altri due, una fonte ha detto a The Mirror che la CNN non ha verificato in modo indipendente che “molti dipendenti si sono riuniti davanti al computer, facendo domande e sorseggiando spumante, vino e birra”.

Secondo le linee guida ufficiali dell’epoca, “sebbene ci siano eccezioni per motivi di lavoro, non dovresti avere un pranzo o una cena di Natale di lavoro, che è principalmente un’attività sociale e non consentita dalle tue regole di layout”.

Durante il quiz Londra era soggetta alle restrizioni Tier 2, che stabilivano che non ci dovesse essere mescolanza all’interno della casa se non le cosiddette bolle di supporto e che un massimo di sei persone non dovrebbero essere fuori. Un’indagine interna condotta dal segretario di gabinetto di Johnson, il funzionario più anziano del Regno Unito, è già stata coinvolta in tre incidenti dallo scorso anno: la festa avrebbe avuto luogo a Downing Street il 27 novembre; Un incontro al Dipartimento della Pubblica Istruzione il 10 dicembre; E no il 18 dicembre. La parte denunciata in 10. – 27 novembre e 18 dicembre – E il Daily Mirror ha confermato la notizia, Johnson stesso per primo ha tenuto un discorso anticipato. Fonti hanno confermato che i doni segreti di Babbo Natale sono stati scambiati il ​​18 dicembre. Dopo aver parlato con diversi funzionari, la CNN lo ha stabilito Incontri comunitari In realtà ci sono voluti due giorni– 27 novembre e 18 dicembre – E il Daily Mirror ha confermato la notizia, Johnson stesso per primo ha tenuto un discorso anticipato. Fonti hanno confermato che i doni segreti di Babbo Natale sono stati scambiati il ​​18 dicembre. Johnson e altri alti conservatori hanno negato che una qualsiasi delle regole sia stata violata. READ I Patriots completano solo due passaggi su Win Over Bills Rispondendo a un rapporto del Mirror sulla festa a quiz del 15 dicembre, Rilasciato sabato tardi, una portavoce di Downing Street ha dichiarato alla CNN in una dichiarazione: “È un quiz virtuale. “Il Primo Ministro ha partecipato brevemente al quiz per ringraziare lo staff per il duro lavoro svolto durante l’anno”, ha aggiunto il portavoce. Alla domanda sulla storia del Mirror sull’Andrew Mar Show della BBC, il segretario all’istruzione Nadeem Zahawi ha suggerito che le persone potevano decidere da sole se le regole erano state violate e che molti dipendenti di Downing Street non potevano lavorare da casa mentre rispondevano all’emergenza nazionale . “Queste sono persone che lavorano insieme … non bevono qui. Non credo che il Natale dovrebbe essere riconosciuto con orpelli o cappello”, ha detto. “Su uno schermo virtuale in un quiz da pub, dai dieci ai 15 minuti per ringraziare il suo team per aver lavorato tutta l’ora – penso che le persone possano prendere una decisione”. Il leader laburista Khair Stormer ha detto nello stesso programma della BBC che le accuse relative al quiz dovrebbero essere prese in considerazione, ma “è molto difficile vedere come rispetta le regole”. Angela Rainer, vicepresidente del partito laburista all’opposizione. L’ha twittato Johnson “ha guidato una cultura dell’ignoranza delle regole al centro del governo”. E ha aggiunto: “E’ ormai evidente che, nonostante le ripetute smentite, molti partiti, incontri e persino il presidente del Consiglio hanno preso parte a un quiz festivo”. Il 15 dicembre dello scorso anno, l’ufficio stampa del partito laburista ha twittato che Stormer stava “invitando Cobra a convocare urgentemente per discutere il deterioramento della situazione del governo”. Il Comitato Cobra del governo del Regno Unito è un organo trasversale che può essere convocato in caso di emergenza nazionale. READ Risultati dei playoff MLP 2021: aggiornamenti in tempo reale di Brewers-Braves su NLTS; I Red Sox hanno anche provato i raggi contro l'ALDS “Invece, ora sappiamo che il Primo Ministro ha tenuto un quiz di Natale quella sera in violazione delle regole del governo”, ha continuato il tweet laburista. Johnson mercoledì ha affrontato dure critiche per la perdita di filmati ottenuti dalla sussidiaria della CNN ITV News che mostravano dipendenti senior di Downing Street che si prendevano gioco di una festa di Natale il 18 dicembre dello scorso anno. Il 17 dicembre, il governo ha inviato un avviso su tweet: “Non dovresti essere a un pranzo o una festa di Natale di lavoro, è principalmente un’attività sociale”. Johnson ha risposto alle accuse dicendo alla Camera dei Comuni mercoledì che “ero indignato per la clip” e ha ribadito che “non c’è nessuna parte alle accuse e nessuna regola del governo è stata violata”. Giovedì e venerdì sono state rilasciate nuove affermazioni. Jack Doyle, allora vicepresidente delle comunicazioni e ora giornalista più importante di Johnson, ha tenuto un discorso. Incontro “Fino a 50 persone” ITV News, affiliata della CNN, ha riferito giovedì che il party e lo staff del 18 dicembre hanno presentato i certificati del premio fantino. Sia Downing Street che Doyle hanno rifiutato di commentare alla CNN, mentre “continuavano a rivedere”.

Laura Smith-Spark della CNN ha scritto da Londra, con Sukhan Pokarel da Atlanta e George Engels da Londra. Luke McGee e Sarah Dean della CNN hanno contribuito al rapporto.