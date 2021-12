Il lavoratore di Amazon Clayton Cope è stato ucciso mentre cercava di avvertire gli altri dell’uragano, dice la famiglia

A. dopo che è stato emesso un avviso venerdì sera Uragano mortale Mentre si avvicinava all’Illinois, Carla Cobb ha detto a suo figlio di “andare al rifugio” presso la struttura di consegna di Amazon dove lavora.

Invece, ha detto al Daily Beast che suo figlio di 29 anni, Clayton, dovrebbe avvertire gli altri dell’imminente disastro naturale.

“Semplicemente ci è venuto in mente allora [the tornado] Sto arrivando “, ha detto Cobb al Daily Beast sabato, poche ore dopo aver appreso che suo figlio era una delle sei persone uccise a Edwardsville, nell’Illinois, durante un tornado. “Ha un grande cuore ed è un uomo molto dolce.”

L’incidente mortale a Edwardsville riflette una brutta scena in almeno sei stati, rendendolo il percorso di uragano più lungo della storia. Il disastro naturale ha ucciso almeno 70 persone nel Kentucky e tre nel Tennessee, lasciando centinaia di morti. Sono ansiosi di ricominciare la loro vita dopo che le loro case sono state distrutte.

Il governatore del Kentucky Andy Bessher ha dichiarato: “Il disastro è il peggiore che abbia mai visto”.

Il portavoce della Marina The Daily Beast ha confermato che Clayton Cobb è stato elencato nel 2010 e ha lavorato come tecnico elettronico dell’aviazione per la maggior parte del suo servizio. Prima di lasciare la Marina nel settembre 2016, ha ricevuto una serie di premi e decorazioni, tra cui la National Security Service Medal e la World War Travel Medal.

Leighton Crodas, uno degli amici di lunga data di Clayton, ha detto a The Daily Beast. “Lo conosco da quasi tutta la mia vita.

Kobe ha detto che suo figlio ha iniziato la sua carriera come meccanico di manutenzione presso l’Amazon Filling Center all’inizio di quest’anno. Quando non lavorava, Cobb disse a suo figlio che “amava andare in bicicletta e pescare con la sua Harley”.

Crodas ha detto di aver parlato l’ultima volta con il suo amico venerdì pomeriggio mentre stava per andare a lavorare su Amazon.

Crotas, un agricoltore a tempo pieno di 25 anni, ha dichiarato: “Sono a casa per il fine settimana e voglio organizzare il pranzo oggi. È così eccitato, non vediamo l’ora entrambi”.

Un altro amico ha detto che “l’edificio dell’Amazon è crollato” quando venerdì notte è stato emesso un allarme uragano.

“È stato allora che ho avuto quella vera sensazione di affondamento alla bocca dello stomaco. Ho iniziato a mandare messaggi al cliente. Ma non ha risposto”, ha detto. “È stato devastante”.

Dopo che la tempesta è passata venerdì, Cobb ha detto di essere andato al magazzino per cercare suo figlio. Cobb ha aggiunto che le autorità non hanno confermato fino alle 4:30 del mattino che suo figlio era tra il personale morto nel disastro naturale.

“[It was] Nausea, nausea e crepacuore “, Kobe ha appreso della morte di suo figlio.

Le autorità affermano che la tempesta ha spazzato via il tetto del magazzino di Amazon, lasciando decine di dipendenti intrappolati all’interno. L’intera parte meridionale del magazzino è stata distrutta dalla tempesta.

L’edificio di quasi 400.000 piedi quadrati è stato demolito sabato dai vigili del fuoco di Edwardsville Mark Mayfield. Il capo della polizia di Edwardsville, Mike Philback, ha aggiunto: “Ci sono molti detriti dal cemento; è principalmente una struttura in cemento e acciaio”.

Philback ha detto al Daily Beast che, sebbene non possa confermare la presenza di Cope tra i morti, il coroner della contea parteciperà anche a una conferenza stampa prevista per sabato pomeriggio, dove risponderà alle domande.

Un giudice del Kentucky ha anche identificato una vittima di un disastro naturale mentre le autorità di diversi stati stanno ancora lottando per salvare i residenti ancora intrappolati sotto la devastazione dell’uragano.

Presidente della Corte Suprema del Kentucky Confermato in un tweet sabato “Il giudice Brian Crick, che ha prestato servizio nelle contee di McLean e Muhlenberg, ha perso la vita durante la tempesta”. Su Twitter, il padre di cinque figli si è definito “marito e padre devoto”. Giudice distrettuale nel 45° distretto giudiziario in KY.

“Questa è una perdita scioccante per la sua famiglia, la sua comunità e il sistema giudiziario, e la sua famiglia è nelle nostre preghiere”, ha aggiunto la nota. Cosa possiamo fare per aiutare chiunque abbia bisogno di sicurezza e riparo, cibo o vestiti per il personale del tribunale nel Kentucky occidentale?