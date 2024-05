Timberwolves contro Mavericks, Gara 4 a Dallas

I Timberwolves e i Mavericks giocano stasera in Gara 4 delle finali della NBA Western Conference, con Dallas in testa alla serie 3-0. Lo scrittore dello staff Chris Hine riferisce in diretta dall’American Airlines Arena.

GameView, con statistiche in tempo reale e informazioni sulla partita

21:27: I Down hanno cinque palle perse, ma i Wolves sono in vantaggio di cinque nel quarto quarto.

In ogni round dei playoff, Anthony Edwards ha elogiato Karl-Anthony Towns per aver tenuto Towns fuori dai guai, poiché i Wolves avevano bisogno di Towns nella postseason.

Ma in Gara 4, i guai hanno tormentato un po’ Towns e anche Edwards.

I Downs hanno commesso cinque falli in 22 minuti e i Wolves hanno condotto i Mavericks 78-73 alla fine del terzo. Downs stava cercando di andare a segno prima di uscire con 15 punti al tiro 6 su 7.

Edwards ha commesso quattro falli ei Wolves hanno capitalizzato la loro sfida, cercando di ribaltare il quarto fallo di Edwards su Daniel Gafford. Poi anche Rudy Gobert ha colto il suo quarto centesimo a poco più di due minuti dalla fine del quarto.

Gobert e Jones sono stati ripresi su uno schermo con Dallas in vantaggio 59-56, mentre scambiavano parole dopo l’azione con i due petti in collisione. Entrambi hanno avuto problemi tecnici.

Downs con 7:09 da giocare nei quarti e no. Ha preso un fallo offensivo da 4, ma i Lupi hanno voluto lasciarlo in partita. I Downs hanno risposto con sei punti durante un parziale di 8-0 dei Wolves che si è portato in vantaggio per 66-62 prima di un timeout con 5:39 rimanenti.

Ma non molto tempo dopo il numero 5. Downs ha dato una gomitata all’attaccante di Dallas PJ Washington per un tiro in sospensione al 4:59. L’allenatore dei lupi Chris Finch ha sostenuto un tecnico.

I Mavericks hanno commesso 13 palle perse dei Wolves per 28 punti. I Lupi controllavano principalmente Luka Doncic e Kyrie Irving attraverso i tre; Il duo si è unito per 9 su 27.

20:39: Timberwolves sotto pressione per palle perse, falli, ma ancora in parità a metà tempo

Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert hanno commesso tre falli ciascuno nel primo tempo, e i Wolves hanno ceduto un vantaggio di 12 punti e sono entrati negli spogliatoi in parità 49-49.

La difesa dei Wolves ha tenuto Dallas solo al 37% di tiri, ma i Mavericks erano 8 su 19 dalla linea dei 3 punti, il che ha contribuito a finire la partita con una squadra dei Wolves che ha tirato con il 47% ma ha realizzato solo quattro tre.

Otto palle perse dei Wolves hanno portato i Mavs a 18 punti.

Edwards ha chiuso il primo tempo con 17 punti, ma i Wolves hanno quasi ceduto il vantaggio di 30-20 nei primi minuti del quarto. Si sono ripresi dietro i 13 punti di Mike Conley nel primo tempo portandosi in vantaggio per 42-34, ma un paio di tre di Derrick Jones hanno coronato un 8-0 di Dallas portando il punteggio a 42.

I Wolves hanno dovuto giocare gli ultimi 2:40 senza Towns, Gobert ed Edwards. A quel punto il punteggio era in parità 45-45 ed è rimasto tale per il resto del tempo, con Dallas che ha impedito loro di capitalizzare quei minuti.

Danczyk ha segnato 17 punti al tiro 4 su 13, ma tre tre e 6 su 6 dalla linea di tiro libero. I Wolves avevano un vantaggio di 22-10 nei punti vernice.

20:03: Anthony Edwards porta i Wolves in vantaggio nel primo quarto

Dietro 14 punti di Anthony Edwards, i Timberwolves hanno condotto i Mavericks per 27-20 dopo il primo quarto.

Per iniziare la serata, i Wolves hanno cambiato i loro guardalinee difensivi iniziali, con Edwards a guardia di Luka Doncic e Jaden McDaniels a guardia di Kyrie Irving. Doncic ha iniziato alla grande con otto punti iniziali mentre Mavericks e Wolves erano in pareggio 10-10 all’intervallo.

Ma dopo che Dwight Powell ha fatto il check-in per Daniel Gafford – quando di solito è in gioco l’infortunato Derek Lively – i Wolves hanno colpito con successo il canestro. Il Minnesota è andato su un parziale di 10-0 per arrivare al 20-10 con 2 minuti e 50 secondi rimasti. Mike Conley ha ottenuto tre palle recuperate nel quarto.

Edwards ha trovato il successo a tutti i livelli, centrando un tre dalla gamma media e arrivando al ferro. Ha tentato otto tiri liberi nel quarto, anche se ne ha sbagliati tre.

Dallas ha tirato 6 su 29 dal campo e nessun giocatore al di fuori di Luka Doncic o Kyrie Irving ha realizzato un canestro fino al 1:29 del primo quarto.

I Wolves erano 10 su 16 ma hanno avuto cinque palle perse a pochi secondi dalla fine, incluso un fallo di Edwards, che ha aiutato i Mavs a chiudere il quarto con un parziale di 8-3.

17:25: Chat di Shootaround sulle riprese di KAT

Mentre Karl-Anthony Towns parlava con i giornalisti dopo la sparatoria tra i Timberwolves martedì mattina, Anthony Edwards si è fatto strada tra la folla e ha urlato: “Gate sta facendo otto tre stasera, ascolterete tutti”.

“Questa è una previsione proprio lì”, ha detto Downs. “Sarà bellissimo.”

Se i Wolves vogliono estendere la loro serie di vittorie consecutive contro Dallas, hanno bisogno che Downs si scrolli di dosso le difficoltà in questa serie e riprenda il giocatore che li ha aiutati a vincere la serie contro i Nuggets.

Downs è finora 15 su 54 nella serie e 3 su 22 da tre punti. Towns ha detto che non ha provato a fare nulla di straordinario per entrare in Gara 4.

“So di aver fatto il lavoro, quindi sono fiducioso di andare là fuori e tirare la palla e, come sempre, vederla passare attraverso la rete”, ha detto Downs.

Per quanto riguarda la mentalità generale della squadra di fronte all’eliminazione, Towns ha detto che la squadra non ha perso la speranza di poter tornare nella serie, soprattutto perché sono tornati dall’eliminazione contro Denver per vincere la serie.

“So di aver sentito molte lamentele quando quella serie è arrivata al 3-2 – non fuori, solo gente in città o intorno a noi in generale. La serie è finita per molte persone. Ma tutti nel nostro spogliatoio ci credono. Come finché tutti in quello spogliatoio ci credono, tutto è possibile”.

L’allenatore dei Wolves Chris Finch ha fiducia in Downs: “Gli ho detto: ‘Il passato è irrilevante per il futuro. Abbi fiducia nelle tue capacità. Sii fiducioso… i colpi cadranno'”.

16:16: riportato infortunio

Per Dallas, Derek Lively II probabilmente uscirà in Gara 3 per una distorsione al collo, ma i Mavericks potrebbero dare una spinta extra alla loro prima linea con Maxi Kleber, che potrebbe tornare per Gara 4 da un infortunio alla spalla. Kleber è migliorato. Lively era discutibile prima di Gara 4 quando è stato indicato come discutibile.

Se i Wolves forzassero una partita 5, sarà giovedì sera al Target Center.