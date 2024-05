Si ritiene che la metà degli ostaggi rimasti fossero morti quando l’esercito israeliano concluse l’operazione Jabalia.

Venerdì l’esercito israeliano ha concluso la sua seconda incursione a Jabalia, nel nord di Gaza, dopo quasi tre settimane, risalente all’11 maggio circa.

Secondo l’IDF, durante l’operazione, ha distrutto 12 chilometri di tunnel di Hamas, ucciso tra 300 e 500 terroristi e, come riportato in precedenza, ha trovato e restituito i resti di sette ostaggi che Hamas aveva rapito e ucciso il 7 ottobre.

In precedenza, l’IDF aveva combattuto a Jabalia da novembre fino alla fine di dicembre, mentre l’esercito aveva dichiarato il controllo operativo sull’intera area settentrionale di Gaza entro la metà di gennaio.

Nonostante questo annuncio, l’IDF è stato ora costretto a tornare nel nord di Gaza con grandi forze due volte: una volta a metà marzo all’ospedale Al-Shifa nella città di Gaza e una seconda volta a Jabalia.

Si presume che più della metà degli ostaggi rimasti siano morti

Sebbene l’IDF abbia celebrato la restituzione dei corpi dei sette ostaggi israeliani, le dichiarazioni dei comandanti dell’IDF secondo cui le operazioni in corso hanno portato Israele più vicino alla restituzione di una dozzina o più di ostaggi vivi (più della metà dei restanti circa 130 ostaggi si presume siano morti secondo alle fonti… con cui ho discusso di questo problema Posta di Gerusalemme (in condizioni di anonimato) sembra contraddire la mancanza di progressi effettivi in ​​questo senso dalla fine di novembre.

Il fumo si alza dopo un raid israeliano, nel mezzo del conflitto in corso tra Israele e il gruppo islamico palestinese Hamas, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, il 18 maggio 2024. (Credito: REUTERS/Rami Zohod MIGLIORE QUALITÀ DISPONIBILE. IMMAGINI TPX DI Il giorno)

Inoltre, Hamas sembra aver rafforzato la sua posizione negoziale anche se l’IDF ha preso il controllo della maggior parte di Rafah, compresi gli ultimi tunnel di riarmo di Hamas, che attraversavano l’Egitto.

L’esercito israeliano ha affermato che i combattimenti a Jabalia includevano più di 341 attacchi contro le forze armate israeliane nella prima settimana con missili anticarro e granate con propulsione a razzo.

Solo nei primi cinque giorni, le forze dell’IDF sono state colpite da più di 120 missili anticarro.

Gran parte dei combattimenti erano sotterranei, con l’IDF che affermava che Jabalia aveva la più grande rete di tunnel di Hamas rimasta a Gaza.

Sebbene gran parte della rete sia stata eliminata, i funzionari militari israeliani hanno affermato che potrebbero volerci anni per eliminare l’intera rete.

Inoltre, l’esercito israeliano ha affermato di aver effettuato più di 200 attacchi aerei contro Hamas durante l’operazione Jabalia.