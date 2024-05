Israele afferma di controllare il confine terrestre di Gaza con l’Egitto

Le forze israeliane hanno catturato la zona di confine tra Egitto e Gaza Le forze militari israeliane affermano di aver catturato un tratto di confine di nove miglia tra l’Egitto e la Striscia di Gaza.

Israele ha effettivamente esteso la sua presa sull’intero confine terrestre della Striscia di Gaza dopo che i suoi militari hanno affermato di aver “stabilito il controllo operativo” della zona cuscinetto strategicamente importante che separa l’enclave dall’Egitto.

Il corridoio largo 9 miglia, a cui l’esercito israeliano si riferisce con un nome in codice – il “corridoio di Filadelfia” – era fino a mercoledì l’unico confine terrestre di Gaza che Israele non controllava direttamente. Ciò avviene mentre Israele intensifica il suo attacco alla città di Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo dozzine di palestinesi.

“Il corridoio di Filadelfia fungeva da via di ossigeno per Hamas, che veniva abitualmente utilizzato per contrabbandare armi nella Striscia di Gaza”, ha detto in un briefing il portavoce militare capo di Israele, Daniel Hagari. Ha trascorso otto mesi cercando di distruggere gli attacchi del 7 ottobre.

Hagari non ha specificato cosa intendessero i militari israeliani per “controllo operativo”. Gestito dal governo egiziano Notizie di Al-Qahira L’emittente ha detto che non c’è verità nelle affermazioni israeliane secondo cui sarebbero stati trovati 20 tunnel di Hamas lungo il percorso.

Il corridoio occupato da Israele è stato a lungo considerato una zona smilitarizzata tra Gaza e l’Egitto. Hamas controlla l’area costiera da quando la conquistò nel 2007. Ha creato tunnel sufficientemente larghi da trasportare veicoli e materiali da costruzione commerciali per aggirare il blocco di Israele ed Egitto. Funzionari israeliani hanno anche affermato che Hamas ha utilizzato i tunnel per contrabbandare armi usate negli attacchi del 7 ottobre nel sud di Israele.

Una recente indagine Agenzia di stampa Middle East EyeCitando documenti militari riservati, gli ingegneri dell’esercito egiziano hanno distrutto più di 2.000 tunnel che collegano Gaza all’Egitto dal 2011.

Da oltre un decennio l’Egitto combatte i militanti locali affiliati allo Stato islamico al suo confine. Ad un certo punto, secondo l’indagine di MEE, il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi ha ordinato alle sue forze armate di condurre uno studio di fattibilità su una proposta per scavare un canale lungo l’intero confine di Gaza.

Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto mercoledì ai giornalisti che il sequestro del corridoio di Filadelfia da parte di Israele era in linea con ciò che i funzionari israeliani avevano spiegato alla squadra del presidente Joe Biden sui piani per un’operazione “limitata” a Rafah. “Ciò include lo spostamento su quel marciapiede”, ha detto Kirby.

Separatamente, il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi, un alto funzionario israeliano vicino al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha dichiarato mercoledì ai media nazionali che la guerra di Israele contro Hamas potrebbe continuare fino alla fine dell’anno.

“Dovremo combattere per altri sette mesi per confermare la nostra vittoria e ottenere ciò che definiamo come la distruzione del potere e delle capacità militari di Hamas”, ha detto Hanekbi.

I negoziati volti a un cessate il fuoco tra Israele e Hamas e alla restituzione degli ostaggi detenuti da Hamas sono in fase di stallo. Questi negoziati vengono condotti attraverso mediatori provenienti da Egitto, Qatar e Stati Uniti