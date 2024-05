Wordle è bloccato in una controversia legale con uno spettacolo geografico, Worldle

Nella dichiarazione, il New York Times, che ha acquistato Wordle per una somma a sette cifre nel 2022, accusa la società quasi omonima di “creare confusione” e di cercare di capitalizzare “l’enorme buona volontà” associata al proprio marchio.

Il New York Times non è d’accordo.

Il giornale ha detto alla BBC di non avere ulteriori commenti oltre al contenuto del suo memorandum legale.

L’inventore britannico Josh Wardle ha sviluppato Wordle nel 2021 come progetto parallelo per intrattenere la sua ragazza.

Ma da allora è diventato un gigante, raggiungendo milioni di persone in tutto il mondo.

Non è disponibile come app e può essere eseguito solo tramite un browser web.

Contiene pubblicità, con la possibilità di giocare senza pubblicità per £ 10 all’anno, ma McDonald dice che la maggior parte dei soldi che guadagna dal gioco va a Google perché utilizza le immagini di Google Street View, che i giocatori devono cercare di identificare.

Sceglie lui stesso una persona diversa ogni sera per una nuova partita il giorno successivo.

Non è l’unico a cavalcare l’onda del successo di Wordle. Altri includono:

Esiste anche un altro gioco chiamato Worldle, che consiste nell’identificare i paesi in base ai loro contorni.

Il New York Times ha rifiutato di dire se intende perseguire anche loro.

“Siamo sempre stati bene [similar games] Credono che aiutino solo a mantenere il gioco fresco e vivace per le persone.

Ma questa non è la prima volta che il New York Times si rivolge ai tribunali per proteggere il suo gioco di premi.