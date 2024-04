Si suppone che l'ispirazione per la renna nella vita reale prenda in considerazione una causa legale

Lo stalker nella vita reale di Richard Gadd, che è stato l'ispirazione per la serie Netflix di successo del comico Cucciolo di rennaSta valutando la possibilità di intraprendere misure legali contro di lui, ha detto Mail giornaliera. La donna senza nome ha affermato allo sbocco che Gadd non ha fatto abbastanza per nascondere la sua vera identità nello show, il che ha portato a “minacce di morte e abusi online da parte dei sostenitori di Richard Gadd”. Lo ha accusato di “bullismo nei confronti di una donna anziana in televisione per amore di fama e fortuna” e ha detto: “Si approfitta di… Cucciolo di renna Per seguirmi adesso. Sono la vittima. Ha scritto uno spettacolo sanguinoso su di me.

Cucciolo di renna È un racconto di fantasia dell'esperienza di vita reale di Gad, in cui concedere affetto a una donna anziana ha portato alla completa sconvolgimento della sua vita. Secondo quanto riferito, uno stalker serio gli ha inviato 41.071 email, 46 messaggi su Facebook, 744 tweet e 106 pagine di messaggi. La donna sconosciuta con cui ho parlato Mail giornaliera Ha negato di essere una stalker, ma ha notato molte somiglianze tra lei e la versione immaginaria, un personaggio di nome Martha. Secondo lo sbocco, “Entrambe le donne sono scozzesi, entrambe hanno studiato legge all'università, entrambe hanno circa 20 anni più di Gadd ed entrambe usano un linguaggio altamente sessuale nei loro discorsi e scritti.” Il titolo sulla precedente condanna per stalking di Martha era simile a quello su questa donna non identificata, e lei disse di aver avuto uno scambio simile con lui riguardo alla lozione. La donna ha aggiunto che l'attore che interpretava Martha “mi somiglia più o meno dopo aver messo su quattro pietre durante il blocco, ma in realtà non sono poco attraente”.

(Una differenza che ho notato è che “non ho mai posseduto un piccolo giocattolo con la renna e non avrei nemmeno avuto conversazioni con Richard Judd sul giocattolo dell'infanzia.”)

In conversazione con diversificatoGad ha detto che il suo spettacolo era “emotivamente vero al 100%” ma “non puoi dire la verità esatta per ragioni legali e tecniche”. “Ovviamente eravamo consapevoli che alcuni dei personaggi del film sono persone vulnerabili, quindi non volevamo rendere loro la vita ancora più difficile”, ha spiegato. Quindi devi cambiare le cose per proteggere te stesso e proteggere gli altri.

Sebbene Gad cerchi di rendere i suoi personaggi meno evidenti, i fan continuano a condurre le proprie indagini. Ciò include il tentativo di dare la caccia a un altro degli aggressori di Jade raffigurati nello spettacolo; Alcuni credono che l'uomo che ha incastrato e violentato Gad (un personaggio chiamato Darren O'Connor nella serie) avrebbe potuto essere il regista teatrale Sean Foley. Tuttavia, Jad ha pubblicato sulla sua storia su Instagram (via Reporter di Hollywood), “Si sta speculando ingiustamente sulle persone che amo, con cui ho lavorato e che ammiro (incluso Sean Foley). Per favore, non speculare su chi potrebbero essere le persone reali. Non è questo lo scopo del nostro spettacolo.”

Cucciolo di renna Simpatizza con tutti i suoi personaggi, inclusa Martha, la stalker. La performance di Jessica Gunning “ti lascia senza fiato dalla paura ma evoca anche una sensibilità inquietante per la difficile situazione di Martha”. Club AVLo scrive Saloni Gajjar Raccomandazione sulla serie. “Ci viene da chiederci perché non ha ottenuto l'aiuto di cui aveva bisogno e a chi avrebbe potuto rivolgersi per chiederlo. Quindi, contro ogni previsione, perché ci sentiamo male per Martha, che qui è completamente in colpa?

“Mi sentivo come se ci fosse una persona vulnerabile che non poteva davvero fermarsi, che per qualsiasi motivo credeva nella realtà che era dentro la sua testa e non importava cosa non potesse essere cambiata”, aveva detto in precedenza Gad riguardo alla scrittura del personaggio. Nella vita reale, lei gli ha fatto del male. “Voglio dire, è una malattia mentale e volevo rappresentarla. Ho visto qualcuno per cui mi dispiaceva.”

Lo scrittore ha detto diversificato Che “visto come sono andate le cose nella vita reale, non mi preoccupa” che il suo vero stalker possa tornare in contatto con lui. Tuttavia, questo ovviamente non include il fatto che abbia parlato alla stampa in modo indipendente. Non importa quanto comprensiva fosse ritratta, accusava Gad di soffrire della “sindrome del personaggio principale”. Ha detto: “Pensa sempre di essere al centro delle cose. Non scrivo programmi su di lui né lo promuovo nei media, vero? Se avesse voluto che fossi adeguatamente anonima, avrebbe potuto farlo. Gad dovrebbe andarsene. solo io.”