TruTV è stato rinominato canale sportivo e trasmetterà in simultanea i giochi NBA e MLB

Il grande cambiamento nella TV via cavo continua, poiché TruTV della Warner Bros. diventa il primo canale via cavo. Discovery è l’ultimo canale ad essere rinnovato.

Il canale, famoso per le sue commedie e i reality show, cambierà la sua programmazione in prima serata con una nuova programmazione sportiva a partire da lunedì prossimo, 11 marzo.

In futuro, TruTV ospiterà giochi dal vivo esclusivi (compresi i giochi del prossimo torneo di basket universitario March Madness e le gare di MotoGP) nonché trasmissioni alternative di partite NBA, MLB e NHL su TNT e TBS. Alcuni di questi giochi saranno anche trasmessi in simulcast.

Trasmissioni alternative (come ESPN Calcio del lunedì sera Manning Cast o Amazon Amico perfetto per il Thursday Night Football opzione) sono diventati molto popolari negli ultimi anni, poiché le emittenti sportive cercano di portare fan nuovi e più giovani ai loro eventi dal vivo. Allo stesso modo, le leghe supportano una maggiore copertura per le loro partite.

Inoltre, TNT Sports produrrà una serie di programmi di studi sportivi, incluso un notiziario sportivo di 30 minuti Aggiornamento sportivo TNT Ore 18, spettacolo di scommesse sportive Linea Sono le 6:30 e viene chiamato uno spettacolo notturno incentrato sull'NBA Maniglie.

Come parte di un cambiamento strategico nella programmazione, TruTV è diventata una serie comica di successo con telecamera nascosta Uno scherzo poco pratico – Passeremo a TBS a partire da quest'estate.

“Ci impegniamo continuamente a creare e offrire i migliori contenuti ed esperienze sportive agli appassionati di sport ovunque si trovino, e questa è un'entusiasmante opportunità per espandere la nostra programmazione premium di TNT Sports con maggiore coerenza durante tutto l'anno”, ha affermato Louis Silberwasser. Presidente e CEO di TNT Sports. Creando una gamma di programmi sportivi in ​​prima serata su truTV, oltre ai nostri sport live premium esistenti su TNT e TBS, siamo ora in grado di offrire un'offerta sportiva più completa ai nostri fan, generando al contempo ulteriori opportunità di crescita per la nostra divisione sportiva e piani strategici. Partner commerciali e della lega.

Sotto l'ex presidente di TruTV Chris Lane, la rete si era precedentemente concentrata sulla commedia dal 2013. Lane ha lasciato la rete di proprietà di WarnerMedia nel maggio 2019 quando Kevin Reilly ha aggiunto la supervisione del cavo prima di essere licenziato anche lui un anno dopo. Durante il suo mandato, Lin ha rinominato Court TV come TruTV con una serie di serie tra cui A casa con Amy Sedaris, Uno scherzo poco pratico, Adam rovina tutto E Tacoma FD. TruTV in precedenza aveva una serie di serie sceneggiate, ma questa è stata gradualmente eliminata all'inizio di quest'anno come parte di un rinnovamento via cavo sotto la Warner Bros. Kathleen Finch. Scoperta, con cancellazione Tacoma FD.

Il cambiamento di TruTV avviene nel contesto di un cambiamento più ampio nella TV via cavo, con i canali di piccole e medie dimensioni che si trovano ad affrontare una sorta di resa dei conti a causa dei continui tagli dei cavi. Recentemente, un gruppo di canali via cavo della Disney, tra cui Freeform e Disney Junior, hanno perso il loro posto su Charter Spectrum, sollevando interrogativi sul futuro della loro programmazione.