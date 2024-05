Sunak, nel Regno Unito, promette il servizio nazionale obbligatorio per i diciottenni se eletti | Notizie di politica

Il primo ministro Rishi Sunak ha annunciato che i diciottenni dovranno svolgere il servizio nazionale obbligatorio se il Partito conservatore tornerà al potere nelle elezioni britanniche previste per il 4 luglio.

Sunak ha affermato sabato che il Regno Unito ha “generazioni di giovani che non hanno avuto le opportunità che meritano” e che la misura aiuterebbe a unire la società in un “mondo sempre più incerto”.

Il partito ha affermato che il piano del Primo Ministro includerebbe la possibilità di dare ai giovani la scelta tra lavorare a tempo pieno nelle forze armate per 12 mesi o prendersi un fine settimana al mese per un anno per fare volontariato nella loro comunità.

L’annuncio è arrivato mentre i conservatori si preparavano a tenere le elezioni, aumentando i loro attacchi al partito laburista dell’opposizione.





Il Regno Unito ha svolto il servizio nazionale tra il 1947 e il 1960, con uomini di età compresa tra 17 e 21 anni in servizio nelle forze armate per 18 mesi. La British Broadcasting Corporation (BBC) ha riferito che le dimensioni dell’esercito britannico sono diminuite da 100.000 nel 2010 a circa 73.000 nel gennaio 2024.

Il Partito conservatore ha affermato che un collocamento nelle forze armate aiuterebbe gli adolescenti a “imparare e partecipare alle operazioni di logistica, sicurezza informatica, approvvigionamento o risposta civile”.

L’opzione del servizio comunitario prevede l’aiuto ai vigili del fuoco locali, alla polizia e al Servizio sanitario nazionale del Regno Unito, nonché agli enti di beneficenza che affrontano la solitudine degli anziani e delle persone isolate. La BBC ha riferito che il programma costerebbe circa 2,5 miliardi di sterline (3,2 miliardi di dollari) all’anno.

Verrà istituita una commissione reale, comprendente esperti del mondo militare e della società civile, per progettare un programma di servizio nazionale.

L’apertura della prima applicazione pilota per il programma è prevista per settembre 2025. I conservatori introdurranno quindi una legge sul servizio nazionale per rendere obbligatorie le misure entro la fine della prossima sessione parlamentare.





Il Guardian ha riferito che i conservatori hanno insistito sul fatto che il piano non equivaleva alla coscrizione.

“Questo nuovo servizio nazionale obbligatorio offrirà opportunità che cambiano la vita ai nostri giovani, dando loro l’opportunità di apprendere competenze nel mondo reale, fare cose nuove e contribuire alla loro comunità e al nostro Paese”, ha affermato Sunak.

“Le conseguenze dell’incertezza sono chiare. Non avere un piano significa un mondo più pericoloso. Tu, la tua famiglia e il nostro Paese siete tutti a rischio se il partito laburista vince”.

Il partito laburista ha descritto l’annuncio come “un altro disperato impegno non finanziato” e ha affermato che il ministro degli Esteri David Cameron aveva introdotto uno schema simile – il National Citizens Service – quando era primo ministro.

Un portavoce laburista ha detto: “Questo non è un piano – è una revisione che potrebbe costare miliardi ed è necessaria solo perché i conservatori hanno svuotato le forze armate riducendole alle loro dimensioni più piccole dai tempi di Napoleone”.

La Gran Bretagna è stufa dei conservatori che hanno poche idee e non hanno intenzione di porre fine a 14 anni di caos. “È ora di voltare pagina e ricostruire la Gran Bretagna con i laburisti”.

Molti paesi europei, tra cui Svezia, Norvegia e Danimarca, hanno già una qualche forma di coscrizione obbligatoria per le loro forze armate.