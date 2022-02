Svelata la causa della morte dei genitori di Alicia Witt

Due mesi dopo la morte Alicia WittgenitoriNuovi dettagli sono emersi sulla sua morte prematura.

I rapporti lo hanno confermato Robert Witt E il Diana Witt Morì di freddo nella loro casa in Massachusetts. Nello specifico, Robert, 87 anni, e Diane, 75, sono morti per una “possibile aritmia” causata dall’esposizione al freddo, secondo i certificati di morte ottenuti da Telegram e Jazzet. Inoltre, Robert aveva anche una “storia di malattia coronarica, ipertensione e mieloma multiplo”.

secondo Rapporti multipliI genitori di Alicia Sono stati trovati morti Nella loro casa di Worcester il 20 dicembre. “Ho contattato mia cugina che vive vicino ai miei genitori per controllarli”, ha condiviso Alicia in una dichiarazione a E! novità in quel momento. “Purtroppo, il risultato è stato inimmaginabile. Chiedo un po’ di privacy in questo momento di dolore e di avvolgere la mia testa attorno a questa svolta degli eventi, a questa perdita surreale”.

Dopo la tragica scoperta, ha detto un vicino Telegram e Jazzet La coppia esce raramente di casa, aggiungendo che altri vicini si sono offerti di aiutare la coppia perché la loro casa è caduta in rovina. Ma secondo il vicino, hanno gentilmente rifiutato.