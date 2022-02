Le azioni SQ aumentano come stima degli utili massimi durante l’acquisizione post-push

Azioni quadre padre blocco stradale (menta) è salito venerdì dopo che la società ha riportato utili del trimestre di dicembre, entrate nette e volume totale dei pagamenti che hanno superato le stime degli analisti. Le azioni SQ sono aumentate nonostante il rallentamento della crescita per i servizi di app cash consumer e le indicazioni limitate per l’acquisizione di Afterpay.







Il titolo Square è balzato del 16,1% a 110,31 nella mattinata di negoziazione mercato azionario oggi. Block, con sede a San Francisco, ha riportato gli utili del quarto trimestre alla fine di giovedì.

La società ha affermato che l’app Cash aveva 44 milioni di utenti attivi mensili alla fine di dicembre, rispetto ai 40 milioni di giugno. La crescita delle app per contanti è rallentata meno del previsto nel quarto trimestre.

“Nonostante il panico interiore, il fatturato totale di Cash App di $ 518 milioni, in crescita del 37% anno su anno, è stato del 2% in più rispetto a Street”, ha detto l’analista di Jefferies Trevor Williams in una nota ai clienti.

Azioni SQ: app Cash Outlook

Alla Susquehanna Financial, l’analista James Friedman ha dichiarato nella sua nota ai clienti: “Guardando al primo trimestre del 2022, i numeri di cassa sembrano migliori del previsto”.

Ha aggiunto: “Le preoccupazioni che gli utenti dell’app Cash non resisteranno ai controlli di stimolo sembrano essere state amplificate man mano che le metriche relative a utenti e coinvolgimento sembrano solide. L’utile lordo per attività al mese è cresciuto del 13% anno su anno a $ 47 nel quarto trimestre”.

Gli utili quadrati sono stati di 27 centesimi per azione rettificata, in calo del 15% rispetto ai 32 centesimi dello stesso periodo dell’anno scorso. Gli analisti si aspettavano guadagni di 23 centesimi per azione.

La società ha affermato che l’utile lordo è aumentato del 47% a $ 1,18 miliardi, contro una stima di $ 1,16 miliardi.

Square ha affermato che le entrate nette sono aumentate del 62% a 4,42 miliardi di dollari, grazie alle transazioni in contanti dell’app per la criptovaluta Bitcoin. Gli analisti si aspettavano che le entrate raggiungessero i 4,04 miliardi di dollari.

Inventario quadrato: il volume totale dei pagamenti soddisfa le visualizzazioni

I ricavi rettificati sono aumentati del 54% a 1,4 miliardi di dollari, superando le stime di 1,34 miliardi di dollari. Il volume totale dei pagamenti dei clienti esercenti è aumentato del 92% a 46,3 miliardi di dollari, in linea con le stime. Tuttavia, la crescita complessiva del volume dei pagamenti dovrebbe rallentare nel trimestre di marzo.

Square ha affermato che l’utile prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni, altrimenti noto come EBITDA, è stato di 184 milioni di dollari rispetto alle stime di 143 milioni di dollari.

Square il 31 gennaio ha chiuso l’acquisizione della startup australiana di prestiti al consumo Afterpay. L’accordo è stato annunciato il 1 agosto e originariamente era valutato a $ 29 miliardi. Tuttavia, un calo significativo delle azioni di SQ ha portato quel valore a meno di $ 15 miliardi alla chiusura.

Afterpay compete nel mercato emergente “compra ora, paga dopo” che sta invadendo le reti di carte di credito.

Trova le istruzioni postpagate

“La direzione ha fornito alcuni dettagli su Afterpay, ma ha lasciato molti dettagli in sospeso per l’Investor Day di maggio”, ha affermato in una nota l’analista di RBC Capital Daniel Perlman. “La direzione ha notato l’importanza di Afterpay per la sua strategia omnicanale, consentendo a Square di servire i clienti con i grandi commercianti globali”.

A Keybanc Capital Markets, l’analista di SQ Equity Josh Beck ha commentato: “Le sinergie afterpay sono state al centro dell’attrattiva degli utili, con consegne anticipate tra cui l’integrazione commerciante online/BNPL per il primo giorno e 100.000 richieste di contanti che guidano i commercianti Afterpay con una visione avvincente di unire consumatori/venditori .attraverso canali e paesi.

Entrando nel rapporto sugli utili di Square, il titolo ha una valutazione di forza relativa di appena 5 dei primi 99 possibili, secondo Controllo delle scorte di IBD.

Il titolo SQ è sceso del 58% negli ultimi tre mesi.

Segui Reinhardt Krause su Twitter Incorpora il tweet Per aggiornamenti su reti wireless 5G, intelligenza artificiale, sicurezza informatica e cloud computing.

