La gamma Samsung Galaxy S22 è ora in vendita, almeno in alcuni luoghi

Aggiornare: Poiché oggi è il giorno del lancio del Samsung Galaxy S22, ci sono notizie secondo cui in alcuni paesi del mondo non tutti hanno accesso a dispositivi tempestivi.

I nostri Rapporto completo sulla questioneAbbiamo descritto varie segnalazioni di persone che sono state respinte su date di spedizione stimate su dispositivi diversi (inclusa la gamma Tab S8) e date diverse.

Quindi, se hai preordinato il tuo dispositivo, potrebbe non arrivare oggi. Di seguito la nostra storia originale.

Storia originale: Se hai la sicurezza di metterci le mani sopra Samsung Galaxy S22 Allora oggi, potrebbe essere l’intera gamma, incluso Samsung Galaxy S22 Plus e Samsung Galaxy S22 Ultra – Ora in vendita.

O almeno è negli Stati Uniti e il Samsung Galaxy S22 Ultra è ora nel Regno Unito, ma quel telefono non arriverà in Australia fino al 3 marzo. Sia il Regno Unito che l’Australia dovranno aspettare un po’ per altri modelli. , Il Samsung Galaxy S22 e il Galaxy S22 Plus standard arriveranno entrambi in Australia il 3 marzo e nel Regno Unito l’11 marzo.

Se ti trovi negli Stati Uniti e hai preordinato uno di questi telefoni che arriverà a casa tua oggi, gli ordini nel Regno Unito per il Samsung Galaxy S22 Ultra faranno lo stesso.

Anche se non hai ancora ordinato, la richiesta di questi telefoni è alta e potresti dover aspettare un po’ di più per riceverli a seconda della configurazione scelta.

Non dovrebbe sorprendere che la gamma Samsung Galaxy S22 sarà il telefono più caldo di sempre quest’anno. iPhone 14 Il limite arriva a settembre.

Meritano di essere di altissima qualità, in particolare l’S22 Ultra, gli abbiamo assegnato 4,5 stelle nella nostra recensione e apprezziamo le sue incredibili fotocamere e zoom, la sua eccellente S Pen e il suo schermo liscio e liscio.

OnePlus 10 Pro (Credito immagine: OnePlus)

Analisi: Altri telefoni all’orizzonte

Mentre la gamma Samsung Galaxy S22 può sembrare la prima a vincere ora, ha molta concorrenza.

Quello include OnePlus 10 Pro, Che in realtà è già stato rilasciato, ma finora solo per la Cina. È dotato di un chipset di fascia alta, uno schermo QHD + da 6,7 ​​pollici, una fotocamera a triplo obiettivo sintonizzata su Hasflot e altro che probabilmente sarà integrato in uno standard. OnePlus10 Quando avrà il suo rilascio globale.

Poi c’è Xiaomi 12 E lo Xiaomi 12 Pro, che include specifiche di fascia alta simili. C’è dell’altro Oppo Trova X5 Gamma, con molti Prossimi telefoni All’orizzonte.