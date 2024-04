Taylor Swift e Travis Kelce ballano sulle note di Bleachers e Ice Spice al Coachella

Coachella 2024: i fan si precipitano all'apertura dei cancelli il primo giorno del festival I cancelli si sono aperti intorno alle 13:20 di venerdì per accogliere i primi fan al Coachella Valley Music and Arts Festival.

Taylor Swift ha utilizzato uno spazio nero nella sua agenda per guardare il suo amico e collaboratore Jack Antonoff esibirsi con la sua band Bleachers sabato sera al Coachella.

La cantante dell'Eras ​​Tour si sta godendo una pausa di due mesi dal suo enorme concerto di tre ore e trascorre la maggior parte del suo tempo nell'area di Los Angeles. Swift è stata avvistata alla festa con il suo ragazzo, Travis Kelce.

Dopo aver ballato sul lato del palco per il set dei Bleachers, Swift e Kelce si sono diretti a sostenere Ice Spice. Un video clip mostra il duo tra la folla Balla su “Karma (Remix)”. Swift indossava un cappello verde “New Heights” per supportare il podcast di Kelce mentre indossava il suo caratteristico cappello bianco “Happy Gilmore”.

Il tight end dei Kansas City Chiefs si sta preparando a ospitare il proprio evento musicale a Kansas City il 18 maggio: Marmellata di Kelsey. A quel punto, Swift avrà pubblicato il suo undicesimo album in studio, The Tortured Poets Department, e tornerà ad esibirsi a Stoccolma, in Svezia.

Antonoff e Ice Spice non sono gli unici artisti di Coachella nella cerchia ristretta di Swift. Sabrina Carpenter si è esibita all'atto di apertura del Billionaire in Sud America, Australia e Singapore venerdì durante la serie di concerti Indio e lo stesso con la collaboratrice di “Snow On The Beach” Lana Del Rey.

La scaletta completa del Coachella è qui.

