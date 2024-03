Taylor Swift indossa adorabili body da coniglio in una clip della Pasqua 1990

musica

La Regina delle Uova di Pasqua festeggia una delle sue festività preferite.

Taylor Swift, nota per nascondere messaggi segreti e indizi sui suoi prossimi progetti affinché i fan possano trovarli, era bellissima in un video per celebrare la Pasqua.

“Lascia cadere le uova di Pasqua dal 1989. Qual è la tua scoperta preferita di tutti i tempi? 🐰🥚”, il suo team di gestione – Taylor Nation – Commenta la bellissima clip sui social media.

L'adorabile video era intitolato “Lascia cadere le uova di Pasqua dal 1989”. Taylor Nazione/Instagram

È datato 14 marzo 1990. Taylor Nazione/Instagram

La foto pubblicata su Instagram, scattata il 14 marzo 1990, prima di Pasqua, mostrava sua madre, Andrea Swift, che cullava la figlia di tre mesi, Taylor.

Il ragazzino indossava un costume da coniglio peloso, completo di cappuccio e grandi orecchie rosa.

Andrea guardava con adorazione la sua bambina, mentre indossava una maglietta bianca a maniche lunghe e occhiali da sole in testa.

È stata raggiunta da sua madre, Andrea Swift, nel breve video casalingo. Rick Diamond/ACMA2010/Getty Images

Il cantante aveva solo 3 mesi nel video. Kevin Winter/ACMA2011/Getty Images

La vincitrice del Grammy è diventata sinonimo di nascondere indizi (ovvero uova di Pasqua) sulla sua musica. Getty Images per la gestione dei diritti TAS

La cantante 34enne di “Cruel Summer” è diventata sinonimo di vacanza dopo anni in cui ha lasciato intendere tutto ciò che il suo ex ragazzo ha ispirato una certa canzone di rottura per la quale pubblicherà l'album “Taylor's Version”.

La pop star ha iniziato questa pratica scrivendo messaggi nascosti ai suoi fan nelle note dei suoi album, alcuni in maiuscolo per spiegare il significato della canzone.

Negli anni successivi, quasi tutto ciò che fa è stato interpretato dai suoi fan come un potenziale uovo di Pasqua.

Recentemente, gli Swifties erano convinti che la vincitrice del Grammy stesse riempiendo i suoi outfit sul tappeto rosso con elementi dell'estetica che definivano la sua era della “Reputazione”, nel tentativo di suggerire che presto avrebbe ripubblicato l'album.

Ha iniziato questa pratica all'inizio della sua carriera con copie fisiche dei suoi album. Getty Images per la gestione dei diritti TAS

“Le uova di Pasqua possono essere lasciate sui vestiti o sui gioielli”, aveva rivelato in precedenza. Getty Images per la gestione dei diritti TAS

I fan hanno adorato il suo accattivante vestito verde ai Golden Globes, le scarpe ricoperte di serpenti con cui è uscita all'inizio di quest'anno e persino le sue unghie insolitamente lunghe.

Nel 2019, il cantante di “Lover”. Ha detto a Entertainment Weekly“Le uova di Pasqua possono essere lasciate su vestiti o gioielli.”

“Questo è uno dei miei modi preferiti per farlo”, ha aggiunto, “perché indossi qualcosa che prefigura qualcos'altro e le persone di solito non lo capiscono subito. Ma sanno che probabilmente stai inviando un messaggio”. e lo scopriranno in tempo.”

