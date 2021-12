Tesla richiama quasi mezzo milione di auto elettriche per motivi di sicurezza

San Francisco, 30 dicembre (Reuters) – Tesla Inc. (TSLA.O) Il controllore della sicurezza stradale degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì che sta richiamando più di 475.000 delle sue auto elettriche Model 3 e Model S per affrontare i problemi della telecamera per la retromarcia e del bagagliaio che aumentano il rischio di incidenti.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sta discutendo un altro problema con la telecamera con il produttore del veicolo durante l’ispezione del sistema di assistenza alla guida dell’azienda.

Gli anni modello interessati dal richiamo vanno dal 2014 al 2021 e il numero totale di veicoli richiamati è pari a mezzo milione di veicoli consegnati da Tesla lo scorso anno.

Il Federal Regulator ha affermato che il produttore di veicoli elettrici statunitense sta richiamando 356.309 veicoli Model 3 2017-2020 a causa di problemi con la telecamera per la retromarcia e 119.009 veicoli Model S a causa di problemi al cofano anteriore.

Non è stato possibile raggiungere Tesla per un commento.

Per le berline Model 3, NHTSA ha affermato che “l’apertura e la chiusura del cofano del bagagliaio possono danneggiare il cablaggio della telecamera per la retromarcia, impedendo alla telecamera di retromarcia di mostrare l’immagine”.

Tesla ha identificato 2.301 richieste di garanzia e 601 rapporti sul campo sulla questione dei veicoli statunitensi.

Per i veicoli Model S, Tesla ha affermato che i problemi di chiusura possono “far aprire il bagagliaio anteriore senza preavviso e interferire con la visione del conducente, il che aumenta il rischio di incidenti”.

I veicoli Tesla Model 3 fabbricati in Cina sono stati visti durante un evento di consegna il 7 gennaio 2020 in una fabbrica a Shanghai, in Cina. REUTERS / Aly Song

Tesla ha affermato di non essere a conoscenza di incidenti, lesioni o decessi relativi ai problemi citati nel richiamo delle vetture Model 3 e Model S, ha affermato l’NHTSA.

Le azioni di Tesla sono scese fino al 3% al mattino, ma sono aumentate di nuovo e alla fine sono state scambiate intorno a $ 1.088,76. Si prevede che sabato la casa automobilistica più preziosa del mondo registrerà consegne di veicoli nel primo trimestre.

Problema con la fotocamera

Questo mese, l'NHTSA ha detto che stava parlando con Tesla di problemi con la telecamera laterale in alcuni veicoli.

CNBC, Tesla ha annunciato che sostituirà le telecamere dei ripetitori difettose sui parafanghi anteriori di alcuni veicoli di fabbricazione americana senza sostituire le parti.

NHTSA sta indagando sulla decisione della casa automobilistica di consentire a 580.000 veicoli Tesla di giocare sugli schermi delle auto durante il funzionamento.

Secondo l'NHTSA, Tesla ha accettato di eliminare tali funzionalità di gioco durante lo spostamento delle sue auto.

Sotto la pressione dell'NHTSA, Tesla ha accettato di richiamare 135.000 veicoli con display touchscreen a febbraio, il che potrebbe portare a guasti e un aumento del rischio di incidenti.

Ad agosto, dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto modelli Tesla e veicoli di emergenza, l'NHTSA ha aperto un'ispezione di sicurezza sistematica del pilota automatico del sistema di assistenza alla guida di Tesla Inc.

Rapporto di Hyunju Jin a San Francisco e Akash Sriram a Bangalore; Rapporto aggiuntivo di David Shepherdson a Washington; Montaggio di David Clark, Anil de Silva, Alistair Bell e David Gregorio

