“The Masked Singer” rivela Lizard nei panni di Sisqo con un'esibizione di “Thong Song”.

Il cantante mascheratoStagione 11, Episodio 5, "Finali del Gruppo C: Notte di canti da bagno."

Ruba il doppiaggio. È l'inno della notte della doccia Il cantante mascheratoTutti e tre i concorrenti di ritorno nella stagione 11 erano pronti a sconfiggere la competizione.

Il conduttore Nick Cannon era vestito in biancheria intima per il tema della doccia di mercoledì, poiché era completamente a torso nudo sotto la giacca. Fortunatamente, tutti e quattro i relatori – Ken Jeong, Robin Thicke, Jenny McCarthy Wahlberg e Rita Ora – hanno avuto il tempo di vestirsi completamente.

I cantanti del Gruppo C hanno dato il via al concerto con un'esibizione di “Shower” di Becky G mentre le bolle riempivano il palco. Cannon ha quindi annunciato che ci sarebbe stata una doppia eliminazione, prima con l'eliminazione immediata del vincitore del voto più basso, e poi i restanti due avrebbero gareggiato per un posto nei prossimi quarti di finale. Nonostante ciò, ricorda ai giudici che hanno ancora la possibilità di suonare Ding Dong Keep It On Bell per salvare un concorrente dall'eliminazione in questa stagione.

Lucertola in “Il cantante mascherato”.

Durante la competizione principale, Cloke ha cantato “Respect” di Aretha Franklin. I Lizard hanno sorpreso tutti cantando la canzone nu-metal degli Evanescent “Bring Me to Life”; Poodle Moth ha eseguito la canzone “The House You Built Me” di Miranda Lambert.

A causa della doppia eliminazione, il cantante con il punteggio più basso della serata è stato eliminato senza alcuna possibilità di riscattarsi in un round di battaglia, e sfortunatamente il grande swing di Lizard nella scelta della canzone non lo ha ripagato, quindi è stato annunciato per primo.

I relatori hanno fatto le loro ipotesi finali prima dello smascheramento. McCarthy e Wahlberg hanno cambiato da D'Angelo a Ray J, e Jeong è andato con Michael Bivens, di Bell Biv DeVoe, con il quale nessuno dei relatori era d'accordo e ha persino causato il collasso dello stesso Lizard sul palco. Thicke ha detto che lui e Ora erano sulla stessa lunghezza d'onda riguardo alla loro ipotesi da un po' di tempo, con Ora che dichiarava con entusiasmo che pensavano fosse Cisco, dopo aver precedentemente detto che se così fosse stato, il suo intero viaggio negli Stati Uniti ne sarebbe valsa la pena. incontrarla. per lui.

Fortunatamente per Ora, il suo viaggio negli Stati Uniti non è stato uno spreco e, per la prima volta in questa stagione, la giuria è riuscita finalmente a indovinare correttamente: la Lucertola si è rivelata come Sisqo, “Thong Song”, “Incomplete” e la prima Drù. Membro di Hale. Ha rivelato di aver realizzato lo spettacolo perché la sua famiglia adora guardarlo ed è stato indovinato nelle stagioni precedenti.

Ora era completamente incantata mentre Sisqo, ormai smascherato, pronunciava un'ultima canzone, canzone, canzone, canzone alla folla. Diversamente dai concorrenti eliminati che di solito eseguivano la stessa canzone all'inizio dell'episodio, ha invece deliziato i fan cantando la sua strofa di successo del 2000 sopra il vestito che rivelava le guance.

cisco.

Clock e Poodle Moth si sono poi scontrati in una Battle Royale, dove hanno affrontato “Ain't No Mountain High Enough” di Marvin Gaye e Tami Terrell. Entrambe le canzoni erano impeccabili, ma alla fine Clock è stato dichiarato il vincitore della serata, il che significa che Poodle Moth avrebbe dovuto smascherarsi una volta che i relatori avessero fatto le loro ipotesi finali.

A seguito delle prove precedenti che Poodle Moth ha un legame speciale con il defunto padre di Thicke Dolori crescenti Il cantante di “Blurred Lines” Alan Thicke era convinto che fosse Shania Twain, che una volta aveva protetto quando si era trasferita a Los Angeles dal Canada per perseguire un contratto discografico. McCarthy e Wahlberg la pensavano così Questi siamo noi la star Mandy Moore, mentre Jeong ha indovinato Brooke Shields, e Ora è andato con Sharon Stone, che Thicke ha rivelato essere la “miglior donna onoraria” al matrimonio di suo padre.

Tuttavia, non sappiamo ancora se qualcuno di loro avesse ragione, dato che Ora ha ceduto al pubblico in studio cantando “ding dong” ed è corso a suonare il campanello appena in tempo, per salvare Poodle Moth. Lei e Klock si sfideranno nei prossimi quarti di finale.

Il Gruppo A tornerà la prossima settimana per la Transformers Night, qualunque essa sia.

Guarda la rivelazione di Sisqo qui sopra. Il cantante mascherato Va in onda il mercoledì alle 20:00 ET/PT su Fox.

