“The Wiz” in Broadway Review: divertimento a scapito di una storia coerente

L'ultimo revival di “The Wiz” vuole solo essere divertente. Questo è un problema. L'originale era raro. Quando uscì nel 1975, il musical vinse il Tony Award come miglior musical e fu tra i pochi spettacoli di Broadway dell'epoca a presentare un cast tutto nero. La fragranza originale era vivace, ricca e intrisa di colore e magia, offrendo una vitalità come mai prima d'ora. Canzoni come “Home” e la funky “Ease on Down the Road” sono impresse nel canzoniere americano.

Come "The Wiz" di "Blackest of Black Lenses" in un film del New York Times, il nuovo revival appena inaugurato a Broadway è in contatto con la sua eredità e offre un'esperienza piacevole. Ma alla fine, questo "saggio" va storto. La produzione si preoccupa di creare intrattenimento e di evidenziare l'oscurità, a scapito di una visione artistica coerente.

L'adattamento del "Mago di Oz" vede Dorothy (Nichelle Lewis) indossare di nuovo le pantofole (argento, non rosso rubino) e andare a prendere un gruppo di amici (Avery Wilson, Philip Johnson Richardson, Kyle Ramar Freeman) mentre viaggiano per trovare il grande e potente Mago (Wayne Brady) che… può risolvere tutti i problemi. Le armonie e gli assoli ricevono spesso applausi entusiastici, a testimonianza del grande talento della band. Lois è la gentile Dorothy, che offre una meravigliosa ed emozionante interpretazione della tenera ballata "Home". Melodia A. Bates, nei panni di zia Em e della strega cattiva Evelyn, è una forza potente, che porta umorismo e destrezza vocale nella ballata gospel "Nobody Brings Me No Bad News". Brady è un incantatore energico e allegro, che abbraccia pienamente il suo personaggio straordinario. Freeman si comporta in modo isterico come un leone, facendo spesso scoppiare a ridere il teatro.

Ma il suono della musica era travolgente. La voce di ogni artista viene spesso inghiottita dall'ondata dell'orchestra. Canzone dopo canzone, i cantanti ascoltano (Deborah Cox, che interpreta Glinda, è quasi impercettibile durante la sua strofa in “He's the Wiz”, un vero peccato data la sua ricchezza di abilità). Man mano che gli artisti erano costretti a cantare, la routine diventava sempre più familiare.

Le scelte del regista Shelley Williams sono altrettanto deludenti. Il revival manca di sinergia tra le immagini. Le proiezioni e gli oggetti di scena che ci muovono attraverso i luoghi fanno sembrare Oz generico ed economico.

La scenografa Hannah Beachler, nota per il suo lavoro nella serie Black Panther, Prestito Da una raccolta di immagini di ispirazione nera: le case colorate della New Orleans nera e i simboli Adinkra scolpiti sugli alberi. Afrobeat e pugni potenti adornano il Trono del Mago Verde. Ma è frammentato e mai integrato in una visione sostenibile.

In un musical ricco di immagini, Williams trascura di illustrare momenti importanti. No Yellow Brick Road è una delle immagini più memorabili del musical. È sostituito da ballerini che indossano uniformi gialle della guardia stampate in modo da sembrare una strada. Le loro entrate e uscite standard diventano noiose, soprattutto quando la loro coreografia non riempie il resto del palco.

Inoltre, non vediamo mai Dorothy tornare a casa e riunirsi con sua zia (la commedia termina una volta raggiunta casa). La fusione di Evelyn avviene in cima a una torre a più livelli, in modo che il pubblico veda solo deboli sbuffi di fumo per sapere che è stata sconfitta, molto rapidamente.

I quattro protagonisti del musical sono spesso relegati ai margini del palco o bloccati dai membri della compagnia di ballo. La coreografia di Jakyll Knight, noto per il suo lavoro con Beyoncé, piace al pubblico: un mix di volteggi, volteggi e sollevamenti. Ma come per altri elementi dello spettacolo, non esiste un collegamento chiaro con la narrazione.

Il libro originale di William F. Brown è stato aggiornato dalla comica Amber Ruffin, le cui battute a volte sono divertenti (anche se quella in cui Evillene ha paura di bagnare la sua pressa per la seta è un po' fastidiosa). Ruffin non perde tempo a spiegare il suo senso dell'umorismo, permettendo a queste… Noi Chi lo ottiene, lo ottiene.

Ma le drammatiche domande su Dorothy rimangono dietro il muro delle battute. Perché Dorothy improvvisamente considera il Kansas la sua “casa”, soprattutto dopo aver condiviso il suo profondo isolamento nell’inferno rurale? Come si sente Dorothy durante il suo viaggio, soprattutto perché la maggior parte dei suoi dialoghi viene utilizzata per incoraggiare costantemente i suoi amici? Queste domande fondamentali rimangono senza risposta nella ricerca del divertimento e Dorothy viene spinta ai margini della sua storia.

In molti modi, “The Wiz” è un’ora magica. È divertente sentire che il pubblico si sta divertendo davvero. Ma il suo impegno per la gioia la conduce lungo un percorso molto difficile.