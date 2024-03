Totale sicurezza di un'eclissi solare: come osservarla senza ferire gli occhi

Ma le ustioni retiniche della donna, descritte dal dottor Deubakta e colleghi nel rapporto del caso medico, non sono guarite. Le sue retine erano permanentemente sfregiate, segno della gravità delle lesioni che possono derivare dall'osservazione di un'eclissi senza prendere le dovute precauzioni.

Con l'avvicinarsi dell'eclissi di aprile, gli oftalmologi consigliano alle persone di fare attenzione e di non dare per scontato che anche una breve occhiata al sole sia sicura. Dicono che il danno può essere fatto in meno di un minuto.

David Calkins, direttore del Vanderbilt Center for Vision Research e vicepresidente del Vanderbilt Eye Institute di Nashville, ha dichiarato: I più a rischio Da lesioni retiniche, forse perché il cristallino dei loro occhi è più chiaro di quello delle persone anziane. Potrebbero anche essere un po’ più spericolati, ha detto.

Ma l’età non garantisce una visione sicura dell’eclissi.

studio Descrizione di 20 persone Giovani in Inghilterra di età compresa tra 15 e 82 anni che lamentavano sintomi come macchie nere nella vista o visione offuscata dopo l'eclissi del 1999. Quattro di loro hanno affermato di usare occhiali per eclissi; Qualcuno ha detto che usava gli occhiali da sole. Il resto è stato visto ad occhio nudo.

Cinque di loro presentavano evidenti danni alla retina. Tutti i 20 pazienti tranne quattro stavano meglio dopo sette mesi.

Non tutti sono così fortunati. studio pubblicato L'anno scorso hanno partecipato quattro giovani donne irlandesi Ho guardato il sole Durante un incontro religioso Nell'ottobre 2009. Le donne, che non si conoscevano, hanno cercato assistenza medica pochi giorni dopo aver guardato il sole. Si lamentavano di punti ciechi al centro della vista e affermavano che gli oggetti apparivano distorti e sfocati.