Uber aggiungerà supplementi temporanei per le corse e le consegne di cibo a causa del maggior costo del gas

Mentre il prezzo della benzina continua a salire a livelli record in tutto il paese, Uber ha annunciato venerdì che aggiungerà commissioni aggiuntive per il carburante ai viaggi e agli ordini di consegna di cibo.

A seconda della località, verrà aggiunta una tariffa di 45 centesimi o 55 centesimi per corsa per le corse e 35 centesimi o 45 centesimi per gli ordini di consegna di cibo Uber Eats per 60 giorni a partire dal 16 marzo, Lisa Winship, capo delle operazioni degli autisti per gli Stati Uniti e Canada, si legge in una nota. comunicato stampa.

Winship ha aggiunto che il costo aggiuntivo dipenderà dalla posizione e dalla durata del viaggio, con “il 100% di questo denaro andrà direttamente nelle tasche dei lavoratori”.

“Ci auguriamo che questa misura temporanea aiuti ad alleviare l’onere, ma continueremo ad ascoltare i feedback e potremmo apportare modifiche in futuro”. Ha detto che il corriere valuterà nuovamente la necessità del supplemento dopo 60 giorni. A partire da venerdì, il prezzo medio di un gallone di benzina negli Stati Uniti era di $ 4,33, in aumento del 53% rispetto all’anno precedente, secondo l’AAA. Il prezzo medio per gallone ha raggiunto un massimo nazionale di $ 5,72 in California venerdì, rispetto ai $ 3,78 di un anno fa, Mostra dati AAA. Durante il suo lavoro annuale Indirizzo del paese Martedì, il governatore Gavin Newsom ha annunciato che avrebbe proposto una legislazione per allentare l’aumento dei prezzi del gas per i californiani. Newsom aveva precedentemente proposto di sospendere un aumento della tassa sul gas previsto per luglio. “Ovviamente dobbiamo andare oltre”, ha detto Newsom martedì sera. READ Gli analisti affermano che le forniture alternative non saranno in grado di sostituire completamente il petrolio russo “Ecco perché, lavorando con la leadership legislativa, farò una proposta per rimettere i soldi nelle tasche dei californiani per contrastare l’aumento dei prezzi del gas”, ha detto. Da allora Newsom non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua proposta per compensare l’aumento dei prezzi del gas.