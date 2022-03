L’allenatore degli Spurs Greg Bopovich ottiene la 1.336esima vittoria sul record NBA di tutti i tempi di Don Nelson

Greg Popovich è diventato l’allenatore di tutti i tempi di successo della NBA con 1.336 vittorie.

I San Antonio Spurs hanno battuto Dan Nelson Bobovic, che in precedenza deteneva il record per il maggior numero di vittorie nella stagione regolare, con una vittoria per 104-102 sulla squadra in visita dello Utah Jazz venerdì sera.

“È una testimonianza per molte persone”, ha detto Popovich. “Non è come se fosse un gioco individuale. Il basket è uno sport di squadra. Insegni ai tuoi giocatori a farlo insieme. È sicuramente successo con tutti i meravigliosi giocatori e allenatori della mia vita, lo staff che servo. I tifosi ci supportano.

“Tutti partecipano a questo post. Questo non è mio. Questo è nostro, qui in città.”

Gli Spurs hanno pubblicato un video di Nelson dopo la partita, congratulandosi con Bopovich – era uno dei suoi migliori amici – e gli ha detto quanto fosse orgoglioso dei successi del suo ex assistente e di tutte le cose meravigliose che avevi fatto per il basket. Tutto il mondo.”

“Sono così orgoglioso di te per averlo fatto”, ha detto Nelson. “Non vedo l’ora che questo giorno accada. E voglio conoscerti come uno dei miei migliori amici della mia vita. Ti auguro tutto il meglio per il resto dei tuoi anni nella NBA”.

La consegna della corona di tutti i tempi vince Dan Nelson, Legend of Hoops e amico di lunga data, rende omaggio all’allenatore Bob per aver fatto la storia pic.twitter.com/zRCCXY76x7 – San Antonio Spurs (Spurs) 12 marzo 2022

Bobovic, 73 anni, è alla sua 26a stagione con gli Spurs, l’allenatore più longevo in tutti e quattro i principali campionati sportivi degli Stati Uniti.

“La vittoria di Greg Popovich con gli Spurs non ha precedenti nel nostro campionato, quindi è giusto che ora detenga il record per la maggior parte dei successi in carriera”, ha dichiarato il commissario NBA Adam Silver in una nota.

“La sua leadership e il suo incrollabile impegno per il gioco sono ampiamente ammirati da molte generazioni di giocatori e allenatori. Congratulazioni all’allenatore Bob per questo ultimo traguardo nella sua illustre carriera”.

Dopo la partita, Bobowicz ha ricevuto la palla dal difensore All-Star degli Spurs Dijante Murray In una felice festa negli spogliatoi.

“Coach Bob te lo meriti, ti amiamo tutti e siamo felici di poter godere di questo momento con te”, Murray ha presentato la palla a Bobovich per commemorare il traguardo.

Murray ha precedentemente affermato che gli Spurs non hanno discusso del risultato di Bobovich, ma che i giocatori sono pronti a celebrare il traguardo.

“A Bob non piacciono le lodi”, ha detto Murray. “Non gli piace per niente. È una buona cosa. Ma vuoi ricordargli il suo successo perché è raro. Perché è un ragazzo che vuole concentrarsi sul successo e ogni giorno. Non crescerà mai. lodare se stesso.

“Non stiamo parlando [the record], Ma poiché è un grande uomo e se lo merita, ci divertiremo sicuramente quando lo avremo per lui. Spinge tutti i giocatori come se fossi il primo ragazzo, l’ultimo ragazzo, il giocatore della G-League, il contratto di 10 giorni e ti abbraccia dal primo giorno. Se lo merita tutto”.

Il playmaker di lunga data degli Spurs Tony Parker ha fatto le prime congratulazioni al suo ex allenatore.

“Molto felice con il pop”, ha detto Parker a ESPN. “Molto felice. È stato un risultato straordinario. Meritato. Mostra il suo duro lavoro e la sua longevità”.

Popovich, nominato a febbraio uno dei 15 migliori allenatori della NBA, ha vinto cinque campionati e tre premi come miglior allenatore. Ha un record di 23 stagioni regolari consecutive di successo.

Dopo essersi formato presso la Pomona-Fitzer a Claremont, in California, Popovich è entrato a far parte dello staff di Larry Brown’s Spurs nel 1988. Dopo quattro stagioni con gli Spurs, Popovich è entrato a far parte dello staff di Nelson a Golden State nel 1992 come assistente.

Nelson ha detto a ESPN: “È il miglior allenatore per respingerli.” Quando l’ho assunto come assistente allenatore, ho pensato che avrebbe potuto imparare qualcosa da me. Ma ho imparato di più da lui che da me, di sicuro”.

È il quarto allenatore in cima alla lista delle vittorie alla fine della prima stagione della NBA. Red Auerbach ha avuto questa identità per mezzo secolo, seguito da Lenny Wilkens, seguito da Nelson – ora Popovich.

“Il paradosso è che Nellie mi ha dato un lavoro nel ’92 quando non avevo un lavoro”, ha detto Popovich. “Mi ha accettato. Essere in questa posizione come lui è indegno e molto brutto perché è stato così meraviglioso nel salvare il culo della mia famiglia. Quindi, è ridicolo che io sia seduto qui in questa posizione”.

Prima di tornare a San Antonio nel 1994 come direttore generale e vicepresidente, Popovich ha trascorso due stagioni con Golden State.

Durante la stagione 1996-97, Popovich tornò in panchina e subentrò come capo allenatore.

L’allenatore del Milwaukee Mike Budenholzer, che ha trascorso 17 stagioni come assistente allenatore degli Spurs, ha dichiarato: “È come un senza cervello”. [of coaches], Penso che non ci siano dubbi su dove si trova e dove si trova. Successo, stabilità e longevità e l’impatto che ha avuto su un’intera organizzazione, sui singoli giocatori, sugli allenatori, sui GM, sugli scout, sulle attrezzature e sulle famiglie. Ha avuto un impatto incredibile su vittorie, partite e campionati e in molti modi andando oltre.

“Non ora, ma essendo un atleta di campionato da 20 anni, giocando per il campionato e i playoff, non credo che lo vedrai mai più da una sola società, da un allenatore. [New England] Come patrioti, penso che questo sia qualcosa di cui mi stupirò di più”.

Con gli Spurs sul punto di ricostruire, è stato difficile per Bobovic ottenere vittorie in questa stagione. Ma le persone a lui vicine sottolineano che questo è solo un altro esempio della sua grandezza: la capacità di adattarsi nel tempo, il gioco e il talento che cambiano e i talenti nella sua lista.

Il centro della Hall of Fame David Robinson ha detto a ESPN: “Si è adattato, penso che si sia adattato.” Ha avuto successo con un mix di squadre diverse in situazioni diverse. Eravamo una squadra difensiva dominante. [the teams] Con lo zafferano [Leonard] E tutti i compagni hanno dominato l’attacco. Erano un buon mix [on both sides]. Anche adesso, vedi come si è dovuto adattare con una squadra molto diversa.

“Penso che sia ciò che lo ha reso il migliore. Come fai a vincere il 67% delle tue partite in 25 anni o altro? È ridicolo. È così incredibile”.

Popovich è stato a lungo rispettato dai suoi giocatori e dai suoi compagni di squadra. A parte il successo della sua formazione, Popovich ha preso posizione per la giustizia sociale e l’uguaglianza razziale ed è sempre stato esplicito su ciò in cui crede.

Sebbene Popovich abbia vinto più partite ora di qualsiasi altro allenatore della NBA, alcuni dei suoi giocatori e del suo staff ricordano anche che ha fatto il suo lavoro migliore dopo le pesanti perdite tenendo unita la sua squadra.

Dopo una sconfitta agli straordinari in Gara 6 delle finali NBA 2013, quando gli Spurs hanno perso una parte a causa dell’iconico tiro da 3 punti di Ray Allen, Popovic ha riunito la sua squadra per cena a Miami e ha espresso le sue condoglianze per ogni disastro. Gli Heat hanno battuto gli Spurs in sette partite, ma il San Antonio è tornato a batterli nella finale della prossima stagione.

“Quasi dopo aver perso la sesta partita quando ha vinto il campionato, la sua frase era [often], ‘Vincere insieme. Perderlo insieme. L’uomo deve mangiare.’ Quindi abbiamo mangiato insieme “, ha detto a ESPN il firmatario di lunga data degli Spurs Ginobili. Distrutto. È un altro grande esempio di leadership e ci unisce con fiducia o cercando di trovare risposte”.

Marc Spears, Dave McMenamin, Brian Windhorst, Baxter Holmes e The Associated Press di ESPN hanno contribuito al rapporto.