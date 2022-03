Il destino delle foreste pluviali è importante per la salute del pianeta perché appartiene a una gamma unica di animali e piante che immagazzinano grandi quantità di carbonio e influenzano fortemente i modelli meteorologici globali.

Gli scienziati affermano che tre quarti delle foreste pluviali mostrano segni di “perdita di resilienza” – ridotta capacità di riprendersi da disastri come siccità, deforestazione e incendi. Il loro studio si basa su osservazioni mensili di dati satellitari degli ultimi 20 anni, che mostrano come la biomassa (materia organica dell’area) e il verde della foresta siano cambiati in risposta alle fluttuazioni meteorologiche.

Gli autori hanno affermato che questa recessione in declino dai primi anni 2000 era un segnale di avvertimento di un declino irreversibile. Sebbene non sia possibile dire esattamente quando avverrà il passaggio dalla foresta pluviale a Savannah, sarà troppo tardi per fermarsi se diventerà evidente.

“Vale la pena ricordare che se raggiungiamo quel punto critico e siamo determinati a perdere la foresta pluviale amazzonica, otterremo un feedback significativo sul cambiamento climatico globale”, ha affermato Timothy M. Londra, un insegnante. Questo studio E lo ha detto il direttore del Global Systems Institute dell’Università di Exeter nel Regno Unito in una conferenza stampa.

"Perdiamo 90 miliardi di tonnellate di anidride carbonica principalmente negli alberi, ma anche nel suolo (Amazzonia)", ha affermato Lenton. Se non fosse per la foresta pluviale amazzonica, non risparmierebbe molto carbonio. Studi precedenti Sulla base di simulazioni al computer, gli autori sono giunti a conclusioni simili sul punto di non ritorno ecologico nella foresta pluviale amazzonica, ma lunedì gli autori hanno pubblicato la loro ricerca sul cambiamento climatico naturale, utilizzando osservazioni del mondo reale. Gli insegnanti hanno detto che una volta raggiunta la punta, la foresta pluviale sarebbe scomparsa molto rapidamente. "La mia intenzione, qual è il suo valore, (esso) Questo può accadere a distanza di decenni", ha affermato Lenton. Lo studio ha rilevato che la perdita di regressione era più pronunciata nelle aree vicine all'attività umana e nelle aree con scarse precipitazioni. Lo studio ha anche rilevato che la perdita di elasticità non sarebbe equivalente alla perdita di copertura forestale, vicino al punto in cui le foreste pluviali sarebbero irreversibili senza cambiamenti chiaramente definiti. Chandel Burden, scienziato del clima presso il Med Office Hadley Centre nel Regno Unito, ha affermato che è discutibile come la foresta pluviale amazzonica possa affrontare sfide come il cambiamento climatico, il cambiamento dell'uso del suolo e gli incendi. Ha detto che il nuovo studio era "molto importante". "Questo studio fornisce alcune prove osservative di ciò che sta già accadendo in questo significativo pozzo di carbonio e mostra che i cambiamenti nell'uso del suolo umano e nei modelli climatici e climatici stanno già facendo una differenza significativa nella struttura", Burton, un non ricercatore, ha detto al Scientific Media Center di Londra. "A causa della perdita del "servizio gratuito" fornito da Amazon Carbon Sync, sarà molto difficile raggiungere il nostro obiettivo di emissioni nette zero a livello globale, che attualmente elimina alcune delle nostre emissioni". Richard Allen, professore di scienze del clima all'Università di Reading, ha definito lo studio "una valutazione completa e rigorosa della vita dell'Amazzonia". "Si arriva alla conclusione scioccante che gran parte dell'Amazzonia sta mostrando segni di avvicinamento a un punto di svolta verso una caduta irreversibile; ma dobbiamo confermare che i dati vengono utilizzati poiché molti sensori satellitari vengono utilizzati per prevedere la 'prosperità' delle piante. I record mostrare tendenze accurate", ha affermato Allen ha citato il rapporto SMC. "Tuttavia, non si può negare che le attività umane stanno conducendo una guerra di degrado contro il mondo naturale su più fronti, ma fortunatamente le soluzioni in questo caso sono note: fermare la deforestazione e allo stesso tempo ridurre le emissioni di gas serra in modo rapido e drastico".