Un professionista delle pubbliche relazioni commenta l'annuncio di Kate Middleton di avere un cancro

Kate Middleton nel settembre 2020.

Kate Middleton, principessa del Galles, ha annunciato la diagnosi di cancro il 22 marzo.

Alcuni hanno criticato il principe William per non essere apparso nel video insieme a Middleton.

L'esperto di pubbliche relazioni Denny von Moeffling ha detto che l'apparizione del principe William potrebbe aver distratto.

Kate Middleton ha messo fine a settimane di speculazioni selvagge annunciando la sua diagnosi di cancro, ma alcuni utenti di Internet non sono ancora soddisfatti.

Emesso da Kensington Palace Dichiarazione video La principessa del Galles, 42 anni, apparirà il 22 marzo. Nel video, Middleton indossava abiti casual e si sedeva su una panchina del parco mentre forniva dettagli sulla sua salute.

Sebbene il video abbia suscitato ondate di sostegno da parte di altri membri della famiglia reale, politici e celebrità, alcuni di loro… I netizen hanno criticato suo maritoIl principe William (41 anni) per non essere apparso accanto a lei. Ma Denny von Moeffling, esperto di pubbliche relazioni, non è d’accordo.

“Penso che avrebbe potuto distrarre William lì”, ha detto von Moeffling. “C'erano sicuramente storie consecutive sul loro linguaggio del corpo, sulla loro comunicazione non verbale e cose del genere. Questa è la sua storia e lei ha scelto di raccontarla.”

von moifling Possiede un'azienda che porta il suo nome a New York City. I suoi clienti includono Monica Lewinsky e Virginia Giuffre.

“Penso che la sua decisione di farlo sia stata encomiabile”, ha aggiunto von Moeffling.

Il principe William e Kate Middleton nel novembre 2023.

I critici hanno anche ritenuto che Kensington Palace avesse pasticciato nel periodo precedente all'annuncio di Middleton. Le settimane precedenti la dichiarazione video hanno visto la diffusione online di teorie del complotto. Molti hanno speculato sullo stato civile di Middleton.

Kensington Palace ha dovuto affrontare anche uno scandalo legato al fotoritocco che ha causato ulteriore frenesia online. A un certo punto anche il conduttore televisivo americano Stephen Colbert si è unito alle voci.

Moeffling ha detto che sebbene Kensington Palace avrebbe potuto fare di più per mettere a tacere la speculazione, ha detto che Middleton potrebbe non averlo voluto.

“Penso che avrebbero potuto fare di più, ma non sappiamo nemmeno cosa volesse Kate”, ha detto von Moeffling. “Ovviamente ha attraversato l'inferno ed è rimasta in ospedale per molto tempo.”

Moefling ha notato lo stress fisico e mentale che spesso accompagna tali diagnosi, quindi “potrebbe aver voluto aspettare fino a quando non fosse stata abbastanza forte da diffondere lei stessa il messaggio”.

Catherine, principessa del Galles, principessa Charlotte del Galles, principe Giorgio del Galles, principe William, principe del Galles, principe Luigi del Galles e Mia Tindall partecipano alla funzione mattutina di Natale presso la chiesa di Sandringham il 25 dicembre 2023.

Moefling ha aggiunto che la tempistica dell'uscita del video potrebbe anche essere stata una scelta strategica per i suoi tre figli: il principe George, 10 anni, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis di cinque anni.

“Il tempismo è stato particolarmente notevole anche perché l'hanno pubblicato molto tardi, il venerdì prima dell'inizio delle vacanze di Pasqua dei bambini, quindi non ci sarebbero stati fotografi che cercavano di ottenere scatti di reazione dei bambini e di come stanno.”

La dichiarazione iniziale di Kensington Palace affermava che Middleton non sarebbe tornato agli impegni pubblici “fino a dopo Pasqua”. Lo dicono le fonti la gente La famiglia probabilmente salterà i servizi pasquali annuali della famiglia reale in favore di un fine settimana privato a casa.

Nel frattempo, Buckingham Palace ha detto… Agenzia di stampa Charles si unirà agli altri reali alla messa di Pasqua questo fine settimana nella sua prima apparizione pubblica importante dalla sua diagnosi.