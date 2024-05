Veicoli più intelligenti potrebbero significare grandi cambiamenti nella segnaletica stradale

Man mano che automobili e camion diventano sempre più intelligenti e connessi, anche le umili luci che hanno dominato il flusso del traffico per più di un secolo potrebbero essere sull’orlo di una grande trasformazione.

I ricercatori stanno esplorando modi per utilizzare le funzionalità presenti nelle auto moderne, come il GPS, per rendere il traffico più sicuro ed efficiente. Alla fine, gli aggiornamenti potrebbero eliminare completamente le luci rosse, gialle e verdi di oggi, Rilasciare il controllo alle auto a guida autonoma.

Henry Liu, professore di ingegneria civile che ha condotto uno studio presso l’Università del Michigan, ha affermato che l’introduzione del nuovo sistema a semaforo potrebbe essere molto più vicina di quanto si creda.

“Il ritmo del progresso dell’intelligenza artificiale è molto rapido e credo che stia arrivando”, ha affermato.

I semafori non sono cambiati molto negli Stati Uniti nel corso degli anni. Cleveland lanciò per la prima volta quello che è considerato il primo “sistema di controllo del traffico municipale” nel 1914, riferisce la storica Megan Kate Nelson. Ha scritto per la rivista Smithsonian. Alimentata dall’elettricità della linea tramviaria della città, l’invenzione dell’ingegnere James Hodge prevedeva due luci: rossa e verde, i colori a lungo utilizzati dalle ferrovie. Un agente di polizia seduto in una cabina sul marciapiede ha dovuto premere un interruttore per cambiare il segnale.

Alcuni anni dopo, l’agente di polizia di Detroit William Potts viene accreditato di aver aggiunto la luce gialla, sebbene come impiegato comunale non fosse in grado di ottenerne un brevetto. Nel 1930, scrisse Nelson, tutte le principali città americane e molte piccole città ne avevano almeno una Semaforo elettrico.

Tuttavia, l’emergere di veicoli connessi e automatizzati ha aperto un mondo di nuove possibilità per la segnaletica stradale.

Tra coloro che stanno reinventando i flussi di traffico c’è un team della North Carolina State University guidato da Ali Hajibabai, professore associato di ingegneria. Invece di eliminare gli attuali semafori, Hajibabai suggerisce di aggiungere una quarta luce, magari bianca, per indicare che ci sono abbastanza veicoli autonomi sulla strada per prendere il sopravvento e aprire la strada.

“Quando arriviamo a un incrocio, ci fermiamo se è rosso e andiamo se è verde”, ha detto Hajibabai, il cui team ha utilizzato modellini di auto abbastanza piccoli da poterli trasportare. “Ma se la luce bianca è attiva, segui semplicemente l’auto davanti a te.”

Sebbene la ricerca di Hajibabai suggerisca una “fase bianca” e forse anche una luce bianca, il colore specifico non è importante, ha affermato. Le luci esistenti potrebbero essere sufficienti, ad esempio, modificandole in modo che lampeggino simultaneamente in rosso e verde per indicare che le auto a guida autonoma stanno prendendo il sopravvento. La chiave sarà garantire che siano adottati universalmente come i segnali esistenti.

Hajibabai ha riconosciuto che l’utilizzo di un simile approccio richiederebbe anni, perché per poter funzionare sarebbe necessario che dal 40% al 50% dei veicoli sulla strada siano a guida autonoma.

Il portavoce di Waymo, Sandy Karp, ha osservato che la società madre di Google, la società di auto a guida autonoma, ha lanciato un’auto a guida autonoma Un servizio di ride-sharing completamente autonomo A Los Angeles e ad Austin, in Texas, anche senza aggiungere un quarto semaforo.

“Sebbene sia positivo in questa fase iniziale dello sviluppo AV che le persone pensino in modo creativo a come facilitare l’implementazione sicura di AV sicuri, i politici e i proprietari delle infrastrutture devono essere cauti nel lanciarsi troppo presto negli investimenti AV, il che potrebbe cambiare”. rivelarsi vantaggioso”. “Prematuro o addirittura non necessario”, ha detto Karp in una e-mail all’Associated Press.

I ricercatori dell’Università del Michigan hanno adottato un approccio diverso. Hanno condotto un programma pilota nel sobborgo di Birmingham, a Detroit, utilizzando informazioni provenienti dai dati di velocità e posizione sui veicoli GM per modificare i tempi dei semafori in quella città. I ricercatori hanno recentemente ricevuto una sovvenzione dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti nell’ambito del bipartisan Infrastructure Act per testare come apportare modifiche in tempo reale.

Per colpa di Ricerca nel Michigan Trattando di veicoli con conducente, piuttosto che di veicoli completamente autonomi, potrebbe essere molto più vicino all’implementazione su scala più ampia di quanto cerca Hajbabai.

Anche se solo il 6% dei veicoli sulle strade di Birmingham sono collegati al sistema GM, esso fornisce dati sufficienti per regolare i tempi dei semafori per fluidificare il flusso, ha affermato Liu, che ha guidato la ricerca nel Michigan.

I 34 semafori di Birmingham sono stati scelti perché, come più della metà dei semafori in tutto il paese, sono impostati secondo un orario fisso senza telecamere o sensori per monitorare la congestione. Sebbene esistano soluzioni high-tech per il monitoraggio del traffico, queste richiedono alle città di effettuare aggiornamenti complessi e costosi, ha affermato Liu.

“La bellezza di questo è che non devi fare nulla alle infrastrutture”, ha detto Liu. “I dati non provengono dalle infrastrutture, ma dalle case automobilistiche”.

I dati iniziali a Birmingham hanno corretto i tempi del semaforo verde di pochi secondi, ma è stato comunque sufficiente per ridurre la congestione, ha affermato Danielle Deno, direttrice della sicurezza del traffico per la Oakland County Road Commission nel Michigan. Cambiamenti più grandi potrebbero essere apportati nell’ambito di una nuova ricerca finanziata da sovvenzioni che automatizzerebbe i segnali stradali in una posizione ancora da annunciare nella provincia.