Gli Stati Uniti affermano che Israele potrebbe aver violato il diritto internazionale con le armi statunitensi a Gaza

Tom Bateman, corrispondente del Dipartimento di Stato

notizie della BBC

10 maggio 2024 Aggiornato 3 ore fa

fonte dell’immagine, Belle foto didascalia dell’immagine, Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per l’aumento delle morti civili a Gaza.

Gli Stati Uniti affermano che Israele potrebbe aver utilizzato armi fornite dagli Stati Uniti in violazione del diritto umanitario internazionale in alcuni casi durante la guerra a Gaza.

Il Dipartimento di Stato afferma che è “ragionevole valutare” che tali armi siano state utilizzate in modi “contrari” agli obblighi di Israele.

Ma ha detto che gli Stati Uniti non hanno informazioni complete sulla sua valutazione e che le esportazioni potrebbero continuare.

Il rapporto è stato presentato al Congresso venerdì, dopo un ritardo.

La revisione, ordinata dalla Casa Bianca, ha esaminato il modo in cui sono state utilizzate le armi fornite dagli Stati Uniti dall’inizio dello scorso anno, insieme ad altre sei armi coinvolte nel conflitto.

Sebbene la dichiarazione costituisse una chiara condanna di alcune azioni israeliane a Gaza, si fermava prima di affermare che la campagna delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) violava il diritto internazionale.

Si afferma che Israele ha dovuto affrontare una “sfida militare straordinaria” contro Hamas a Gaza.

Ha aggiunto che le assicurazioni ricevute da Israele sull’uso legale delle armi statunitensi erano “attendibili e attendibili”.

Il documento rileva inoltre che, poiché Hamas utilizza “infrastrutture civili per scopi militari e civili come scudi umani”, è “difficile determinare le realtà sul terreno in un campo di battaglia operativo”.

Ma ha affermato che, a causa della sostanziale dipendenza di Israele dalle armi prodotte negli Stati Uniti, queste “potrebbero essere state utilizzate in casi incoerenti con il suo diritto internazionale umanitario”. [international humanitarian law] obblighi o con le migliori pratiche per ridurre al minimo i danni civili” READ Ultime notizie e annunci dal vivo

“Israele ha la conoscenza, l’esperienza e gli strumenti per attuare le migliori pratiche per mitigare i danni ai civili nelle sue operazioni militari”, ha aggiunto. e li usa efficacemente in tutti i casi”.

ONU E le organizzazioni umanitarie descrivono gli sforzi di Israele per ridurre le vittime civili come “casuali, inefficaci e inadeguati”, afferma il rapporto.

Il Dipartimento di Stato ha scoperto che Israele non stava collaborando pienamente con gli sforzi degli Stati Uniti per “massimizzare” gli aiuti umanitari a Gaza durante i primi mesi del conflitto. Tuttavia, questa situazione è cambiata.

“Al momento non valutiamo se il governo israeliano stia interdicendo o limitando in altro modo il transito o la consegna dell’assistenza umanitaria degli Stati Uniti”, si legge nella nota.

Uno degli autori del rapporto, l’ex ambasciatore americano in Turchia David Satterfield, ha detto alla BBC che il rapporto è il primo di questo genere e che gli Stati Uniti continueranno a “rivedere” le azioni israeliane.

“Questo è un conflitto diverso da quello che il mondo ha mai visto”, ha aggiunto. “Abbiamo cercato di tenere conto di tutti questi fattori per elaborare un giudizio molto trasparente, ma affidabile.”

Più di 80.000 persone sono fuggite da Rafah da lunedì, dice l’ONU, mentre i carri armati israeliani si ammassano vicino alle aree edificate in mezzo a ripetuti bombardamenti.

Le truppe israeliane hanno preso il controllo e hanno chiuso il valico di Rafah con l’Egitto all’inizio dell’operazione, mentre le Nazioni Unite Ha affermato che è troppo pericoloso per i suoi lavoratori e camion raggiungere il valico riaperto di Kerem Shalom con Israele.