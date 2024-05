Un Boeing 737 della TransAir si è schiantato e ha preso fuoco, ferendo 11 persone

Il ministro dei trasporti del Senegal ha annunciato giovedì che un Boeing 737 che trasportava 85 persone ha preso fuoco ed è uscito di pista nel principale aeroporto del paese.

Dei dieci feriti, compreso il pilota, i passeggeri sono stati evacuati dall’aereo in fiamme. Alcuni hanno raccontato scene di “panico totale” mentre cercavano sicurezza.

Il volo Air Senegal, operato da Transair, era in rotta verso Bamako, in Mali, mercoledì sera, con a bordo 79 passeggeri, due piloti e quattro membri dell’equipaggio di cabina quando si è verificato l’incidente all’aeroporto internazionale Blaise Diani, a circa 50 chilometri di distanza. da Dakar. .

Non è ancora chiaro il motivo per cui il Boeing 737-300 abbia preso fuoco ed è scivolato fuori pista. Secondo il ministro, i feriti sono stati curati in ospedale, mentre gli altri sono stati trasferiti in un albergo per riposare.

Feedback dei passeggeri

Il musicista maliano Cheikh Sirimane Sissoko, che ha registrato l’esperienza straziante dei passeggeri sul suo telefono, ha descritto come sono saltati giù dagli scivoli di emergenza e sono finiti in fiamme su un lato dell’aereo, con urla che echeggiavano intorno a loro.

“La mia vita è passata davanti ai miei occhi”, ha raccontato Sissoko, 39 anni, dall’hotel dove i passeggeri si stavano riprendendo. “Ho pensato a mia madre, mia moglie e i miei figli”.

Ha aggiunto: “Solo uno scivolo è stato aperto da un lato, il che ha causato uno stato di completo panico durante il processo di evacuazione”.

Ibrahim Diallo, un cittadino maliano di 20 anni che era a bordo, ha rivelato che l’aereo aveva già tentato di decollare quella notte ma aveva incontrato difficoltà.

“Il pilota ci ha assicurato che è tutto sotto controllo e che proveremo a decollare di nuovo”, ha detto Diallo. “Ma durante il secondo tentativo è uscito del fumo da una delle ali.”

Air Senegal ha rilasciato una dichiarazione sulla piattaforma di social media X, annunciando la riprogrammazione dei voli tra Dakar e Bamako.

Questo è il terzo incidente che coinvolge un aereo Boeing questa settimana. Lo stesso giorno, il Ministero dei Trasporti turco ha anche riferito che 190 persone sono state evacuate in sicurezza da un aereo in Turchia dopo che uno pneumatico è esploso durante l’atterraggio in un aeroporto del sud.