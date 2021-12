Voli United e Delta cancellati prima della vigilia di Natale

United Airlines UAL Giovedì,Ha detto che alcuni voli dovevano essere cancellati a causa della variante omigran del virus corona.

“L’aumento a livello nazionale dei casi di Omicron questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi di volo e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni”, ha affermato United Memo ricevuto dalla CNN.

Secondo il sito Flight Tracking, United ha cancellato più di 160 voli, pari al 9% del suo programma totale. FlightAware

Secondo un rapporto dell’azienda, United ha dichiarato che “i clienti interessati saranno avvisati prima dell’arrivo in aeroporto”. “Ci scusiamo per l’inconveniente. Abbiamo lavorato duramente per prenotare nuovamente il maggior numero possibile di persone e portarle in vacanza”.