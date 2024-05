“Walker” è stato cancellato dalla CW dopo 4 stagioni

Jared Padalecki nel film “Walker”

Armi chimiche

Camminatore Consegnerà il suo distintivo alla CW.

La rete è stata cancellata da Jared Padalecki Camminatore Dopo quattro stagioni. Lo spettacolo terminerà la sua corsa su The CW, concludendosi con quello che ora sarà il finale della serie il 26 giugno.

“Vogliamo ringraziare tutto il cast, la troupe, gli scrittori, i registi e i produttori Camminatore “Per il loro duro lavoro e dedizione nel corso di quattro fantastiche stagioni”, ha affermato la rete in una nota. “Vogliamo anche ringraziare in modo speciale la star e produttore esecutivo Jared Padalecki, che è membro della famiglia CW da più di 20 anni ed è stato parte integrante di alcuni dei più grandi successi della rete.”

Camminatore È una delle poche serie sceneggiate dei tempi pre-Nexstar della CW che ha avuto un posto nel palinsesto dell’attuale incarnazione della rete. La cancellazione parte Tutti americani e i suoi derivati, Tutti gli americani: ritorno a casail cui futuro rimane indeterminato, e Superman e Lois – che andrà in onda la sua ultima stagione in autunno – come ultimo residuo da quando WarnerMedia (ora Warner Bros. Discovery) e CBS (ora parte di Paramount) possedevano la rete. Inoltre, la CW non ha ancora preso una decisione sul drama del primo anno La scena dell’invisibileProdotto in collaborazione con il canale canadese CTV.

Nella sua dichiarazione su Instagram, Padalecki ha scritto in parte: “È stato un onore unico far parte del cast e della troupe (e dei fan!) che hanno aiutato… Camminatore Raccontare le storie che abbiamo raccontato. Sorriderò per sempre degli anni trascorsi con il cast, la troupe, lo studio, la rete e il pubblico che hanno reso tutto ciò possibile.

In un’intervista con Reporter di Hollywood Durante le presentazioni della scorsa settimana, il presidente di CW Entertainment Brad Schwartz ha detto che la rete stava ancora negoziando CamminatoreI produttori parlano di una potenziale quinta stagione, sottolineando che il budget sarà un fattore: “[T]”L’anno scorso abbiamo rinegoziato l’offerta e loro sono stati in grado di farlo in modo un po’ più efficiente”, ha detto. “Penso che se tutti tornassero insieme, e ci fossero molte persone che avrebbero molte decisioni da prendere, e avessimo dei budget a cui dobbiamo attenerci. Vedremo se questo spettacolo funzionerà, ma è sicuramente una conversazione attiva .”

Camminatore È un remake della serie degli anni ’90 Walker, ranger del Texas, che vedeva Chuck Norris come personaggio principale. Padalecki interpreta Cordell Walker, che all’inizio della serie deve adattarsi alla vita domestica dopo un lungo periodo trascorso sotto copertura. Nel cast figurano anche Ashley Reyes, Keegan Allen, Mitch Pileggi, Molly Hagan, Violet Brinson, Callie Cooley, Coby Bell, Jeff Pierre e Odette Annable.

Anna Fricke, Padalecki, Dan Lin, Lindsey Liberatore, Steve Rubin, Russell Friend e John Patterson sono i produttori esecutivi della serie, che proviene da CBS Studios in associazione con Rideback, Pursued By A Bear e Stick To Your Guns. Max ha i diritti di streaming dello spettacolo.