YouTube odia davvero i blocchi degli annunci e inizia a saltare e disabilitare i video

YouTube combatte il blocco degli annunci già da qualche tempo, consigliando agli utenti di abbonarsi a YouTube Premium o di disattivare il blocco degli annunci e fare pace con il crescente numero di annunci del sito. La piattaforma ha adottato varie tattiche come recessioni, conto alla rovescia e altro per convincere più utenti a scegliere mezzi equi per guadagnare profitti. L’ultima mossa di YouTube contro gli ad blocker è quella di iniziare a saltare completamente i video e disattivarne l’audio.