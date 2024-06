Anteprima di TRIBE NINE, dettagli e screenshot

Akatsuki Games e Too Kyo Games hanno rilasciato le prime informazioni, trailer e screenshot del “gioco di ruolo d’azione estremo” free-to-play La nona tribù. Tramite il collegamento sono disponibili anche app di beta testing per PC Sito ufficiale.

inoltre, Pagina Steam A La nona tribù Ora vive. L’App Store e la lista dei desideri di Google Play saranno disponibili in un secondo momento. La nona tribù Sarà disponibile per PC, iOS e Android al momento del lancio. Supporterà le opzioni di lingua inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato.

Ecco una panoramica del gioco, tramite Pagina Steam:

Ogni personaggio ha una personalità unica, con strategie e stili di combattimento diversi che cambiano in base alla combinazione dei membri del gruppo.

I giocatori controllano i personaggi mentre si avventurano nella vibrante “città” di Neo Tokyo, eliminando enormi nemici per liberare la città. Il gruppo è composto da tre personaggi che combattono tutti simultaneamente sul campo di battaglia. Le unità alleate risponderanno alla battaglia di conseguenza, attirando i nemici e curando gli alleati. Quando sarà il momento, potrai anche scatenare un attacco combinato da parte di tutti e tre i membri del gruppo.

È l’anno 20XX. La storia è ambientata a Neo Tokyo, un paese futuristico governato da giochi mortali. Gruppi di adolescenti combattono brutali battaglie per la vita o la morte per rivendicare i sogni e la libertà rubati.

In La nona tribùI giocatori avanzano nella storia controllando i personaggi ed esplorando Neo-Tokyo, affrontando battaglie e vari altri eventi per le strade della città. Lungo il percorso, le missioni si susseguono, come ottenere oggetti dalle strade e dagli scrigni del tesoro, completare enigmi e altri minigiochi e soddisfare le richieste dei cittadini.

Ogni personaggio giocabile ha le proprie caratteristiche uniche, riflesse nelle sue abilità e azioni, quindi puoi sperimentare stili di gioco diversi a seconda del personaggio.

Oltre a far salire di livello i tuoi personaggi, hai anche la libertà di decidere quali statistiche vuoi aumentare e quale equipaggiamento vuoi utilizzare. Puoi anche provare a creare un mago come attaccante! Ci sono molte possibilità, quindi puoi provare a creare il tuo design originale!

Verranno aggiunte nuove storie e le principali città La nona tribù Attraverso gli aggiornamenti. Attendiamo con ansia l’avventura in continuo svolgimento La nona tribù Gratuito! (Acquisti in-game disponibili.)