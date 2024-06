Putin afferma che la Russia potrebbe prendere di mira i paesi che forniscono armi all’Ucraina

Non era chiaro dove altro Putin intendesse piazzare le armi russe. Truppe e armi, forse compresi missili nucleari, furono schierate in Bielorussia durante la guerra. La Bielorussia è più vicina ai confini dell’Europa rispetto alla Russia, così come l’enclave russa di Kaliningrad sul Mar Baltico. La Russia ha anche forze in Siria vicino alle basi dove operano gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda i rapporti con Washington, Putin ha affermato di non credere che le imminenti elezioni presidenziali cambieranno molto finché gli Stati Uniti continueranno a lottare per la “grandezza”.

In risposta ad una domanda sulla recente condanna dell’ex presidente Donald Trump, Putin ha affermato che gli Stati Uniti si stanno bruciando dall’interno. Ha aggiunto: “È chiaro in tutto il mondo che processare Trump, soprattutto in tribunale con accuse formulate sulla base di eventi accaduti anni fa, senza prove dirette, significa semplicemente usare il sistema giudiziario in un conflitto politico interno”. Egli ha detto.

Per quanto riguarda la questione di Ivan Gershkovitch, corrispondente americano del Wall Street Journal che è stato imprigionato in Russia per più di un anno con l’accusa di spionaggio, Putin ha detto che gli Stati Uniti stanno facendo “grandi passi” verso il suo rilascio. Il signor Gershkovitch, il Journal e il governo degli Stati Uniti hanno negato le accuse.

Putin ha aggiunto che tali questioni “dovrebbero essere risolte solo sulla base della reciprocità”. Ha aggiunto: “Le principali agenzie statunitensi e russe sono in contatto tra loro riguardo a questo problema”.

Milana Mazaeva Contributo ai rapporti.