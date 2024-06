Orioles per promuovere Kidd Povich

Gli Orioles richiamano il potenziale lanciatore Il ragazzo Povich Per dare il via alla finale di serie di domani con i Blue Jays, il manager Brandon Hyde ha raccontato la vittoria della squadra (Collegamento X Via Danielle Allentock del Baltimore Banner). Rosh Kubatko di MASNsports.com ha riferito questa mattina (Su X) che Povich si sarebbe incontrato con la squadra a Toronto, inizialmente come membro della squadra di taxi.

E’ la prima chiamata per il mancino da 6’3″. Povich, un prodotto dell’Università del Nebraska, è stata una scelta del terzo round dei Twins nel 2021. Era al livello High-A nell’organizzazione del Minnesota quando gli O lo hanno acquisito alla scadenza del ’22 Baltimora ha inviato il più vicino Jorge Lópezpoi nel bel mezzo della stagione All-Star, alle Twin Cities for Yenier KanoPovich e altri due lanciatori della lega minore.

La mossa era impopolare tra il club e con gran parte della base di fan considerando che gli O erano ai margini della contesa per i playoff. Tuttavia, è diventata una vittoria indiscutibile per Baltimora, poiché Cano è diventato quasi immediatamente uno dei migliori soccorritori del gioco. Povich, ora 24enne, è uno dei lanciatori più talentuosi del loro sistema.

Povich si è diviso la scorsa stagione tra Double-A Bowie e Triple-A Norfolk, realizzando 126 inning 2/3 in 28 partenze. Una media cumulativa dei punti guadagnati di 5,04 non è particolarmente impressionante, ma Povich è stato uno dei migliori lanciatori nei minori. Ha smazzato 171 battitori, dietro solo a lui Drew Thorpe E Tobias Myers Tra tutti i lanciatori della lega minore. Sebbene ciò rifletta in parte la durabilità di Povich, anche il suo tasso di successo del 31,1% era ben al di sopra della media.

Ciò è continuato più di 11 volte per Norfolk nel 2024, questa volta con il risultato di una migliore prevenzione della corsa. Povich ha eliminato il 32,5% dei battitori che ha affrontato nel percorso verso un’ERA di 3,18 in 56 inning e 2/3. Il suo tasso di camminata del 9,1% è leggermente superiore all’ideale per un lanciatore esordiente, ma nel complesso è un risultato piuttosto incoraggiante.

Povich non ha lo stesso calibro dei giocatori più famosi di Baltimora (ad es Jackson Vacanze, Maionese di Kobe). È generalmente visto dai valutatori come un ricevitore iniziale potenzialmente forte. Baseball americano E La legge matematica di Keith Ognuno di loro lo ha collocato nella metà posteriore delle 10 migliori prospettive di O durante la bassa stagione.

Law ha elogiato il cambio di posizione e la palla curva di Povich, mentre Bachelor ha elogiato la corsa sul lato del braccio sulla palla veloce. Grafici dei tifosi Lo classifica come il giocatore n. 5 nel sistema e come il giocatore n. 92 nello sport in generale, con elogi per l’inganno della sua consegna e la sua raccolta di tiri fuori velocità. Povich dovrà continuare a migliorare il suo lancio, ma c’è un consenso diffuso sul fatto che abbia il potenziale per diventare un titolare della Major League.

Entrare nella rotazione che ha perso Giovanni significa E l’uomo oscillante Tyler Wells Ho subito un intervento chirurgico al gomito la settimana scorsa. Baltimora opera con un quintetto iniziale di Corbin brucia, Kyle Bradish, Grayson Rodríguez, Cole Irvin E Alberto Suarez. corretto Dean Kramer È stato rinviato a causa di uno stiramento al tricipite, ma potrebbe rientrare questo mese. È una solida top tre, ma la profondità della rotazione è un relativo punto interrogativo per un’ottima squadra che ha iniziato 39-21. Gli O saranno probabilmente collegati ai lanciatori esordienti nelle voci commerciali nei prossimi due mesi.

Povich cercherà di fare una buona prima impressione mentre il front office valuta i cornerback titolari prima della scadenza. Non è nel roster da 40 uomini, ma gli O hanno già una possibilità. Hanno un limite massimo di 13 lanciatori nel roster attivo, quindi domani dovranno schierare un altro lanciatore.