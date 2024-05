Apple esorta gli utenti iPhone ad aggiornare a iOS 17.5: queste sono le nuove funzionalità disponibili

Tecnica



Lunedì Apple ha rilasciato un aggiornamento software fondamentale per iOS 17.5, che includeva patch di sicurezza e una serie di nuove funzionalità.

Immagini SOPA/LightRocket tramite Getty Images

È ora di premere l’aggiornamento sul tuo iPhone.

Un nuovo aggiornamento software fondamentale per i dispositivi Apple protegge la tecnologia dalle violazioni della sicurezza e introduce una serie di nuove funzionalità di cui gli utenti possono trarre vantaggio.

iOS 17.5, rilasciato lunedì, implementa patch di sicurezza e una serie di funzionalità su Apple News, Podcast e Notifiche, oltre a nuove funzionalità nelle impostazioni del dispositivo.

Per iPhone XS e versioni successive, il nuovo aggiornamento offre ai consumatori la possibilità di attivare la modalità Stato riparazione, utile per coloro che hanno abilitato la Protezione dispositivo rubato. Impone un ritardo di un’ora prima di modificare importanti impostazioni dell’account o del telefono, come la disattivazione di Dov’è.

Nella modalità Stato riparazione, gli utenti possono disattivare Trova il mio senza ritardi quando si trovano nella Genius Bar per assistenza. secondo CNETLa tecnologia Apple confermerà che sei il proprietario del dispositivo prima di procedere con l’assistenza quando lo Stato di riparazione è attivo.

Il nuovo aggiornamento include patch di sicurezza che consentono agli autori malintenzionati di sfruttare le vulnerabilità e accedere alle informazioni personali. La nostra foto tramite Getty Images

Anche i nuovi sfondi “Pride” hanno accompagnato l’aggiornamento, giusto in tempo per giugno, che è il mese del Pride. Per gentile concessione di Apple

Inoltre, gli abbonati a Apple News Plus possono accedere a un nuovo gioco chiamato Quartiles, condividere i punteggi dei giochi nella classifica e la possibilità di leggere notizie offline scaricando storie audio, puzzle e articoli sul telefono.

Il widget del podcast cambierà colore anche in base alla copertina del podcast riprodotto e i podcast ascoltati di recente verranno ora visualizzati nei suggerimenti di ricerca di Spotlight. C’è anche una funzione contatore nell’app Libri per contare il numero di minuti che un utente trascorre leggendo ogni giorno, oltre alla possibilità di creare obiettivi di lettura che vanno da 1 minuto a 24 ore al giorno.

L’aggiornamento ha anche aggiunto funzionalità all’app Libri, inclusi obiettivi di lettura e un contatore per tenere traccia dei minuti trascorsi a leggere. Per gentile concessione di Apple

Oltre ai nuovi sfondi “Pride”, iOS 17.5 offre anche il “rilevamento del tracciamento multipiattaforma”, la capacità di rilevare tracker di terze parti sconosciuti e indesiderati e ricevere notifiche. Il livello aggiuntivo di protezione arriva dopo un’ondata di gravi incidenti di tracciamento, in cui soggetti malintenzionati hanno utilizzato dispositivi come AirTag per perseguitare le persone.

E se nessuna di queste funzionalità è interessante, non lo è nemmeno iOS 17.5 Corrette una serie di vulnerabilità della sicurezza Che potrebbe essere stato sfruttato dagli hacker per accedere ai tuoi preziosi dati personali.

Secondo Apple, la società “non rivela, discute o conferma i problemi di sicurezza fino a quando non è stata condotta un’indagine e non sono state rese disponibili patch o versioni” – questo aggiornamento corregge 15 difetti di sicurezza.

Gli utenti verranno inoltre avvisati se tracker di terze parti indesiderati viaggiano con loro. Cristoforo Sadowski

Apple – anche quello Aggiornamenti software rilasciati Per iPadOS, watchOS e macOS per Sonoma, Ventura e Monterey, nelle prossime settimane è previsto anche il tanto atteso iOS 18. Vale la pena notare che il programma utilizza l’intelligenza artificiale, come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLMS) e la tecnologia di intelligenza artificiale generativa chiamata iWork.

Tuttavia, l’aggiornamento funzionerà solo sugli iPhone più recenti e chiunque utilizzi iPhone 8 Plus o versioni successive e alcuni modelli di iPhone SE rimarrà indietro. Questi dispositivi non saranno inoltre idonei per futuri aggiornamenti iOS.











Carica altro…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}