Biden annuncia l’acquisizione di 500 milioni di test Covit-19 aggiuntivi

Un funzionario della Casa Bianca ha detto che sarebbero stati acquistati 500 milioni di nuove prove Covit-19 per soddisfare la domanda futura, oltre ai 500 milioni di prove già annunciate nel processo di acquisizione della Casa Bianca.

Le squadre mediche militari sosterranno la Cleveland Clinic in Ohio, il Connie Island Hospital di Brooklyn, il Rhode Island Hospital di Providence, l’Henry Ford Hospital fuori Detroit, il New Mexico University Hospital di Albuquerque e l’University Hospital di Newark, nel New Jersey, ha affermato il funzionario.

“Queste squadre lavoreranno con gli operatori sanitari in prima linea per fornire soccorso, selezionare i pazienti, aiutare a ridurre il sovraffollamento delle unità di pronto soccorso e rilasciare gli operatori sanitari per perseguire altri trattamenti salvavita”, ha aggiunto il funzionario.

Più di 151.000 americani in tutto il paese sono stati ricoverati in ospedale con Covit-19 mercoledì. Informazione Dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Secondo i dati della Johns Hopkins University, la scorsa settimana negli Stati Uniti sono stati segnalati in media 747.260 nuovi casi di Govt-19 ogni giorno. Questo è tre volte superiore alla media del picco dello scorso inverno (251.987 l’11 gennaio 2021) e 4,5 volte superiore al rialzo dovuto al delta (166.347 il 1 settembre), ha affermato la JHU. La rivolta ha esercitato una notevole pressione sugli ospedali in tutto il paese. Inoltre, i leader statali hanno adottato misure di emergenza per affrontare gli ospedali, ponendo fine alla massiccia pressione sui servizi sanitari che molti dipendenti chiamano infettati dal virus. “L’improvviso e forte aumento causato da Omicron sta causando un numero senza precedenti di casi quotidiani, malattie, assenteismo e difficoltà nel nostro sistema sanitario”, ha affermato la dott.ssa Rochelle Valensky, direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Una conferenza del mercoledì. பிடன் Aveva annunciato piani Omigron ha aiutato più ospedali a mobilitare 1.000 paramedici militari nel mezzo della rivolta del mese scorso. “Questi fanno parte della prima ondata di schieramenti”, ha detto un funzionario della Casa Bianca dei recenti raduni. “Le squadre continueranno a essere mobilitate e inviate dove necessario nelle prossime settimane per affrontare Omicron”. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin e l’amministratore dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze Dean Chriswell hanno in programma di informare il presidente giovedì sull’impiego di risorse e personale. Tutti e tre parleranno con i chirurghi federali già di stanza negli ospedali in Arizona, New York e Michigan. READ Russell Westbrook esce dai Los Angeles Lakers e abbraccia la sconfitta dopo un vantaggio di 26 punti sugli Oklahoma City Thunder