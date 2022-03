Biden sta valutando la possibilità di allentare le sanzioni al Venezuela per isolare la Russia e aumentare la produzione di petrolio

Mentre l’invasione russa continua, sempre più aziende continuano ad annunciare che non stanno più facendo affari con la Russia.

Lunedì, il gruppo di moda italiano Prada e la casa automobilistica giapponese Nissan sono diventate le ultime aziende a ritirarsi.

Prada ha interrotto le sue operazioni in Russia, citando l’invasione russa dell’Ucraina. Il Gruppo Prada possiede anche Miu Miu, Car Shoe, Churches e Marchisi.

“Il Gruppo Prada ha sospeso le operazioni di vendita al dettaglio in Russia. La nostra preoccupazione principale è per tutti i colleghi e le loro famiglie colpite dalla tragedia in Ucraina e continueremo a sostenerli”, ha detto alla Galileus Web la portavoce di Prada Marta Monaco. La dichiarazione arriva dopo che Prada e altre case di moda italiane si sono impegnate a donare aiuti all’Ucraina. Le aziende che forniscono supporto includono Armani, Bottega Veneta e Dolce & Gabbana.

In risposta alla sovvenzione, la Rappresentante dell’UNHCR in Italia Chiara Cardoletti ha dichiarato: “Stimiamo che 12 milioni di persone in Ucraina avranno bisogno di assistenza e protezione, mentre più di 4 milioni di rifugiati ucraini potrebbero aver bisogno di protezione e cure nei paesi vicini nei prossimi mesi”. Caedoletti ha aggiunto nel suo comunicato, rilevando la necessità di un aiuto immediato, ha affermato: “Servono enormi risorse ed è per questo che speriamo che altre aziende del settore moda, e anche di altri settori, diano il loro contributo nelle prossime ore. “

Nissan ha annunciato oggi la sospensione dell’esportazione di veicoli in Russia. Il produttore giapponese ha aggiunto in un comunicato stampa diffuso dall’azienda che “si aspetta di interrompere presto la produzione nel nostro stabilimento di San Pietroburgo”.

La dichiarazione ha sottolineato l’impegno e il sostegno di Nissan nell’assistere la crisi umanitaria in Ucraina attraverso la creazione di un fondo di 2,5 milioni di euro (circa 2,7 milioni di dollari). “Un milione di euro sarà devoluto alla Croce Rossa e ad altre organizzazioni senza scopo di lucro per sostenere le attività di emergenza in corso fornendo assistenza salvavita e forniture essenziali a famiglie e bambini in questo momento. Dove possono aiutare, anche l’azienda è pronta a donare macchine.”

Il CEO dell’azienda, Makoto Uchida, ha dichiarato: “Siamo stati tutti toccati dalla sofferenza di così tante persone e famiglie, inclusi i membri della nostra stessa famiglia Nissan. Abbiamo istituito il NissanCare Fund per sostenere i nostri dipendenti e sostenere gli sforzi internazionali lavorando 24 ore su 24 per rispondere a questa tragedia umana che non c’è limite”.

Altre compagnie automobilistiche che hanno interrotto gli affari con la Russia includono: General Motors, Toyota e Volkswagen.

Domenica, American Express è diventata l’ultima società di carte di credito ad annunciare la cessazione delle sue operazioni in Russia a causa dell’escalation dell’invasione dell’Ucraina.

La società ha dichiarato in una dichiarazione che le carte American Express emesse a livello globale non funzioneranno in Russia e le carte emesse in Russia non funzioneranno al di fuori del Paese.

American Express ha anche affermato che stava finendo le sue operazioni commerciali in Bielorussia.

“Questo si aggiunge ai passi precedenti che abbiamo intrapreso, che includono l’interruzione delle nostre relazioni con le banche in Russia che sono state colpite dalle sanzioni del governo statunitense e internazionale”, ha affermato domenica American Express in una dichiarazione.

Il giorno prima, Mastercard ha dichiarato che avrebbe sospeso i suoi servizi di rete in Russia e Visa ha anche annunciato che avrebbe sospeso tutte le operazioni lì.

Anche le società di social media stanno lavorando per limitare l’accesso in Russia. Nella sua ultima mossa, TikTok ha dichiarato domenica che sospenderà alcune funzionalità in Russia alla luce della nuova legge del Paese che penalizza la disinformazione.

“Alla luce della legge “Fake News” in Russia, non abbiamo altra scelta che sospendere le trasmissioni in diretta e i nuovi contenuti sul nostro servizio video mentre le implicazioni sulla sicurezza di questa legge vengono esaminate”, ha affermato la società su Twitter. il servizio di messaggistica dell’app non sarà interessato.”

“Continueremo a valutare le condizioni in evoluzione in Russia per determinare quando potremo riprendere completamente i nostri servizi con la sicurezza come la nostra massima priorità”, ha aggiunto la società in un post sul blog.

Meta, la società madre di Facebook, ha dichiarato che bloccherà l’accesso alle testate giornalistiche russe RT e Sputnik in tutta l’Unione Europea.

La mossa arriva dopo aver ricevuto “richieste da un certo numero di governi e dall’Unione Europea di compiere ulteriori passi in merito ai media controllati dallo stato russo”, ha scritto in un tweet Nick Clegg, vicepresidente dell’azienda per gli affari globali.

Meta ha anche affermato di aver implementato restrizioni sull’account sui media statali russi che dovrebbero impedire loro di apparire in modo più evidente nei feed degli utenti.

Allo stesso modo Twitter ha annunciato piani per “ridurre la visibilità e l’amplificazione” dei contenuti dei media statali russi.

