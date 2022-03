Blinken ha detto che Biden punirà la Cina se fornirà aiuti militari alla Russia

La Casa Bianca ha annunciato giovedì che il signor Biden e il signor Xi parleranno venerdì come parte degli “sforzi in corso per mantenere aperte linee di comunicazione”. La Casa Bianca ha affermato che i due presidenti dovrebbero discutere, tra le altre questioni, della guerra in Ucraina e della competizione tra Stati Uniti e Cina.

Il signor Biden e il signor Xi hanno parlato l’ultima volta il 15 novembre in una videochiamata. I colloqui previsti per venerdì sono stati organizzati da Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, e Yang Jiechi, membro del Politburo del Partito comunista cinese, quando i due si sono incontrati lunedì a Roma, ha detto l’addetto stampa della Casa Bianca Jin Psaki. Durante un incontro di sette ore, il sig. Sullivan ha avvertito il sig. Yang che la Cina non dovrebbe fornire aiuti alla Russia.

“Questa è un’opportunità per il presidente Biden di valutare la posizione del presidente Xi”, ha detto la signora Psaki in una conferenza stampa giovedì. Ha aggiunto che c’è stata “una mancanza di condanna da parte della Cina di ciò che la Russia sta facendo”, il che “ovviamente va contro tutto ciò che la Cina rappresenta, compresi i principi di base della Carta delle Nazioni Unite, compresi i principi di base del rispetto la sovranità degli Stati».

“Quindi il fatto che la Cina non abbia denunciato ciò che la Russia sta facendo in sé e per sé la dice lunga”, ha continuato la signora Psaki. “E parla molto anche non solo in Russia e Ucraina, ma in tutto il mondo”.

Il signor Xi e il signor Putin si sono incontrati il ​​4 febbraio a Pechino, due settimane prima dell’invasione, e hanno rilasciato una dichiarazione di 5.000 parole in cui affermavano i loro paesi Aveva un sodalizio “senza frontiere”.