Boeing sta conducendo una nuova indagine sui dubbi sull’ispezione del 787

Gli Stati Uniti hanno aperto una nuova indagine sul produttore di aerei Boeing, in difficoltà, dopo che la compagnia ha detto ai funzionari della sicurezza aerea che potrebbe non aver ispezionato adeguatamente i suoi aerei 787 Dreamliner.

Ha aggiunto che Boeing dovrebbe sviluppare un “piano d’azione” per affrontare le preoccupazioni relative agli aerei già in servizio.

“Abbiamo esaminato rapidamente la questione e abbiamo appreso che diverse persone hanno violato le politiche aziendali non eseguendo i test richiesti, ma registrando il lavoro come completo”, ha detto Scott Stoker, capo del programma Boeing 787, in una e-mail ai dipendenti.

La FAA ha affermato che Boeing “volontariamente” si è fatta avanti il ​​mese scorso per avvertire che “potrebbe non aver completato” le ispezioni necessarie per garantire adeguate protezioni elettriche nel punto in cui le ali si uniscono al corpo principale di alcuni dei suoi 787 Dreamliner, un grande aereo spesso utilizzato nell’aviazione. Voli internazionali.