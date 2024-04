Cosa è successo ai danni che OJ Simpson deve alle famiglie delle vittime?

Più di 25 anni fa, OJ Simpson fu ritenuto responsabile in un tribunale civile per la morte della sua ex moglie, Nicole Brown Simpson, e del suo fidanzato, Ronald Goldman, e gli fu ordinato di pagare più di 33 milioni di dollari alle loro famiglie.

Non hanno ancora recuperato il danno.

Anche se non è chiaro come stiano le cose con la famiglia Brown-Simpson, la famiglia Goldman ha detto che la loro ricerca non finirà nonostante la morte del signor Simpson mercoledì. David Cook, un avvocato di Fred Goldman, il padre di Ronald, ha detto in un'intervista sabato che non poteva fornire dettagli sui loro piani per ottenere il denaro, ma che “il giudizio sarà portato avanti come prima”. In una precedente e-mail, il signor Cook ha affermato che il signor Simpson “è morto senza espiazione”. Non è stato possibile raggiungere il signor Goldman per un commento.

Il signor Simpson fu assolto dall'omicidio della signora Brown-Simpson e di Ronald Goldman nel corso del processo penale del 1995, ma una giuria civile nel 1997 concluse che era stato lui “volontariamente e ingiustamente” a causare la loro morte, e la decisione unanime incluse 25 milioni di dollari in sanzioni punitive. danni. .

Dell'importo totale, secondo i documenti del tribunale depositati nel 2022, la famiglia Goldman ha ricevuto circa $ 132.000 dal signor Simpson.