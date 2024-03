È morto all'età di 93 anni l'astronauta Thomas Stafford, comandante dell'Apollo 10

WASHINGTON (AP) – L’astronauta Thomas B. Stafford, che guidò un volo di prova per l’atterraggio sulla luna nel 1969 e il primo collegamento spaziale tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, è morto lunedì. Aveva 93 anni.

Stafford, un generale a tre stelle dell'aeronautica militare in pensione, ha partecipato a quattro missioni spaziali. Prima dell'Apollo 10, ha volato in due missioni Gemini, incluso il primo incontro di due capsule americane in orbita. Max Arey, direttore del centro, ha detto di essere morto in un ospedale vicino alla sua casa sulla Space Coast, in Florida Museo dell'aria e dello spazio di Stafford (Weatherford, Oklahoma).

Stafford era uno dei 24 astronauti della NASA che volarono sulla Luna, ma non vi atterrarono. Solo sette di loro sono ancora vivi.

“Oggi il generale Tom Stafford è andato nei cieli eterni che ha così coraggiosamente scoperto come astronauta dei Gemelli e dell'Apollo, nonché come pacificatore dell'Apollo-Soyuz”, ha detto l'amministratore della NASA Bill Nelson su X, precedentemente noto come Twitter. “Quelli di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sono molto tristi ma grati di aver conosciuto un gigante.”

Dopo aver lasciato la tuta di volo, Stafford è diventato la persona di riferimento della NASA quando cercava consulenza indipendente su tutto, dalle missioni umane su Marte alle questioni di sicurezza fino al ritorno in volo dopo l'incidente dello Space Shuttle Columbia del 2003. Ha guidato un gruppo di supervisione che ha esaminato come Ha riparato il telescopio spaziale Hubble allora difettoso, guadagnandosi un premio per il servizio pubblico della NASA.

“Tom era coinvolto in molte cose di cui la maggior parte delle persone non era a conoscenza, come essere chiamato il 'padre della furtività'”, ha detto Ari in una e-mail. Stafford era responsabile della famosa base desertica “Area 51” che fu il luogo di molte teorie sugli UFO, ma anche il luogo di sperimentazione delle tecnologie stealth dell'Air Force.

La missione Apollo 10 del maggio 1969 aprì la strada alla storica missione Apollo 11 due mesi dopo. Stafford e Gene Cernan hanno portato il lander lunare soprannominato Snoopy a 9 miglia (14 chilometri) dalla superficie lunare. L'astronauta John Young rimase nell'astronave principale chiamata Charlie Brown.

“Penso che lo spettacolo più impressionante, quello che cambia davvero la tua visione delle cose, sia quando vedi la Terra per la prima volta”, ha ricordato Stafford in una storia orale del 1997, in cui parlava della vista dall'orbita lunare.

Poi è arrivata la faccia nascosta della Luna: “La Terra sta scomparendo, c'è questo grande vuoto nero.

Il ritorno dell'Apollo 10 sulla Terra stabilì il record mondiale per la velocità più elevata per un veicolo con equipaggio a 24.791 miglia orarie (39.897 chilometri orari).

Dopo che lo sbarco sulla Luna fu completato, la NASA e l'Unione Sovietica decisero di condurre una missione di attracco congiunta e Stafford, che all'epoca era un generale a una stella, fu scelto per guidare la parte americana. Ciò significava una vasta formazione linguistica, seguire il KGB mentre si trovava in Unione Sovietica e amicizie durature con i cosmonauti. Le due squadre di astronauti andarono persino a Disney World e cavalcarono insieme Space Mountain prima di entrare in orbita e unirsi alle navi.

“Abbiamo catturato”, disse Stafford alla radio in russo mentre la navicella spaziale Apollo e Soyuz comunicavano. il suo omologo russo, Alessio LeonovLui ha risposto in inglese: “Bravo Tom, è stato un bello spettacolo. Voto per te”.

La missione del 1975 comprendeva due giorni durante i quali i cinque uomini lavoravano insieme su esperimenti. Le due band poi girarono il mondo insieme, incontrando il presidente Gerald Ford e il leader sovietico Leonid Brezhnev.

“Ha contribuito a dimostrare al resto del mondo che due sistemi politici diametralmente opposti potevano lavorare insieme”, ha ricordato Stafford all’incontro del 30° anniversario nel 2005.

I due equipaggi divennero così vicini che anni dopo Leonov fece in modo che Stafford potesse adottare due ragazzi russi quando Stafford aveva circa 70 anni.

“Siamo troppo vecchi per adottare, ma loro erano troppo vecchi per adottare”, ha detto Stafford a The Oklahoman nel 2004. “Hanno aggiunto molto significato alle nostre vite, e il fatto che tu vada in pensione non significa che non lo fai”. .” “Non ho più niente da dare.”

Successivamente, Stafford ebbe un ruolo chiave nelle discussioni che negli anni ’90 portarono la Russia a collaborare per costruire e gestire la Stazione Spaziale Internazionale.

Stafford, cresciuto a Weatherford, in Oklahoma, ha detto che avrebbe alzato lo sguardo e avrebbe visto giganteschi aerei DC-3 volare sopra le prime rotte transcontinentali.

“Volevo volare da quando avevo cinque o sei anni vedendo quegli aerei”, ha detto agli storici della NASA.

Stafford ha frequentato l'Accademia navale degli Stati Uniti dove si è diplomato tra i migliori 1% della sua classe, ha volato sul sedile posteriore di alcuni aerei e l'ha adorato. Si arruolò nell'aeronautica militare e sperava di combattere nella guerra di Corea. Ma quando riuscì a mettere le ali, la guerra era finita. Frequentò la Air Force Test Pilot School, si diplomò primo nella sua classe e rimase istruttore.

Nel 1962, la NASA selezionò Stafford per il suo secondo gruppo di astronauti, che comprendeva Neil Armstrong, Frank Borman e Pete Conrad.

Stafford fu assegnato con Wally Schirra a Gemini 6. La loro missione originale era quella di incontrarsi con un'astronave vuota. Ma il loro lancio nel 1965 fu annullato quando la navicella spaziale esplose poco dopo il decollo. La NASA improvvisò e, a dicembre, Gemini 6 si incontrò con due astronauti a bordo di Gemini 7, ma non attraccò.

Il volo successivo di Stafford nel 1966 fu con Cernan a bordo della Gemini 9. Cernan, attaccato a un dispositivo simile a un jetpack, non andò bene nello spazio. Cernan si è lamentato del fatto che il sole e la macchina lo facevano molto caldo e gli facevano male alla schiena. Poi le sue sopracciglia si offuscarono e non riuscì più a vedere.

“Lascia stare, Jane. Vattene da lì”, disse il comandante Stafford a Cernan. Stafford gli parlò di nuovo, dicendo: “Muovi la mano e inizia a fluttuare verso l'alto… Alza la mano… Cammina semplicemente mano nella mano” .”

In tutto, Stafford ha trascorso 507 ore nello spazio e ha volato su quattro diversi tipi di veicoli spaziali e 127 tipi di aerei ed elicotteri.

Dopo la missione Apollo-Soyuz, Stafford tornò nell'Aeronautica Militare, lavorò nella ricerca e guidò il Centro test di volo dell'Air Force prima di ritirarsi nel 1979 come generale a tre stelle.

I compiti di Stafford nell'Air Force non erano solo quelli di dirigere la Senior Army Flying School e la Experimental Aircraft Test Base, ma era anche il comandante generale dell'Area 51. Una biografia del suo museo affermava che mentre Stafford era responsabile dell'Area 51 e più tardi, durante lo sviluppo e capo delle acquisizioni del Pentagono, “scrisse le specifiche e creò il programma che portò allo sviluppo dell'aereo da caccia stealth F-117, e successivamente dell'aereo da caccia stealth B-2”.

Stafford divenne dirigente di una compagnia di trasporti con sede in Oklahoma e in seguito si trasferì in Florida, vicino a Cape Canaveral.

Vive grazie a sua moglie. Linda ha due figli, due figlie e due mariti, secondo il museo.