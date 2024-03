Guarda Kate Middleton fare shopping con il principe William nel suo primo video da quando ha subito un intervento chirurgico addominale

Kate Middleton Uscì di nuovo durante la sua guarigione Operazione addominale a gennaio.

La principessa del Galles è stata avvistata sabato in un negozio di prodotti agricoli con suo marito, il principe William, a un miglio dalla loro casa di Windsor, come si vede in Riprese video che ho ricevuto TMZ.

Middleton sembrava sorridente e felice, mentre lei e suo marito passeggiavano per il Windsor Farm Shop, facendo shopping e parlando mentre camminavano.

il Sole L'avvistamento è stato segnalato prima che il video emergesse. Secondo quanto riferito, i testimoni hanno descritto Middleton come “felice, rilassato e in salute”.

il Sole Ha anche riferito che i genitori reali hanno guardato i loro tre figli – Prince George, 10, Princess Charlotte, 8 e Prince Louis, 5 – esercitarsi quella mattina.

Un testimone oculare anonimo del negozio ha detto: “Dopo tutte le voci che circolavano, sono rimasto stupito nel vederli lì”. il Sole.

Dopo la notizia dell'ultima uscita pubblica di Middleton, ET ha parlato con il corrispondente estero di CBS News Rami Inocencio, che ha affrontato le notizie e il fascino del pubblico nei confronti della principessa.

– ha sottolineato Inocencio il SoleIl titolo cartaceo, che recita semplicemente “Kate Outdoors”, spiega: “Solo il fatto che quelle due parole, 'Kate Outdoors', siano in realtà un titolo che mostra quanto sia importante e quanto le persone si preoccupino davvero della salute e del fitness. Il pozzo -essere della Principessa del Galles.”

“Non è stata vista in pubblico negli ultimi due mesi”, ha continuato. “L'ultima cosa che abbiamo sentito – che è anche la prima cosa che abbiamo sentito a metà gennaio – è che Kate Middleton uscirà e tornerà ai doveri pubblici dopo Pasqua.”

E ha aggiunto: “Ora, questo non significa che uscirà a Pasqua, il che richiederà qualche settimana, ma l’interpretazione è che potrebbe uscire a metà aprile, o poco dopo”. Ha aggiunto. “E questo sarà legato a quando i suoi figli non andranno a scuola.”

La visione di sabato arriva una settimana dopo la sua apparizione Girato in macchina Con il futuro re d'Inghilterra l'11 marzo. Una fonte reale ha detto a ET che la principessa del Galles stava andando ad un appuntamento privato. Tuttavia, da allora le nuove foto di Middleton sono state oggetto di un attento esame Una foto di lei con i suoi figli è stata pubblicata sui social media il 10 marzo – in cui parlava del suo primo ricovero in ospedale – suscitò la speculazione che fosse stata manipolata. L'Associated Press ha ritirato la foto perché non soddisfaceva i suoi standard e quelli della principessa In seguito ha ammesso di aver cambiato la foto.

“Come molti fotografi amatoriali, di tanto in tanto sperimento con il editing”, ha scritto Kate in una dichiarazione pubblicata su X. “Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti quelli che hanno festeggiato abbiano avuto una mamma molto felice.” .” . Giorno C.»

Per quanto riguarda la foto più recente di lei in macchina, l'agenzia fotografica ha smentito le teorie dei fan secondo cui anche la foto era stata manipolata, dicendo a ET che Anche se “l'immagine è stata ritagliata e schiarita, nulla è stato manipolato”.

Anche il fotografo Jim Bennett ha spiegato come è finito per scattare la foto, rivelando che stava cercando di farlo Foto del principe William prima del servizio del Commonwealth Day quando si rese conto che anche Middleton era in macchina.

“Le auto hanno lasciato il Castello di Windsor e le ho fotografate a breve distanza lungo Datchet High Street, fuori dal numero 39 per la precisione! Le riprese delle auto sono imprevedibili anche nel migliore dei casi e, con qualche riflesso sul vetro, può essere difficile,” Egli ha detto. “In realtà, non mi ero reso conto che ci fosse qualcuno seduto accanto a lui finché non ho controllato il retro della mia macchina fotografica per assicurarmi di avere una foto del principe William. Si è scoperto che era Catherine!”

Ma quando i fan reali possono aspettarsi di vedere Middleton fare di nuovo un'apparizione pubblica ufficiale? Il palazzo aveva precedentemente affermato che Middleton era “improbabile che tornasse”. Incarichi pubblici fino a dopo Pasqua“, che arriva il 31 marzo.

Nel frattempo, l Per un'analisi completa della controversia sulle foto, visita la cronologia di ET rivisitando lo scandalo qui.

