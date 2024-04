Eclissi solare totale: dove e quando è stata più visibile?

Nota del redattore: segui gli aggiornamenti in tempo reale della CNN per Eclissi solare totale.





L'eclissi solare totale, che ha colpito Messico, Stati Uniti e Canada, ha completato il suo viaggio sul continente nordamericano.

Il drammatico spettacolo celeste è stato visto per l’ultima volta dagli osservatori del cielo lungo la costa atlantica a Terranova, in Canada, alle 17:16 ora locale (15:46 ET).

Mazatlan, situata sulla costa pacifica del Messico, è diventata la prima città ad essere esposta all’eclissi totale lunedì scorso. L'eclissi totale ha poi oscurato i cieli del Texas, mentre gli spettatori hanno intravisto lo scenario mozzafiato, nonostante il tempo nuvoloso. Poi sono arrivate le città e i paesi del Midwest degli Stati Uniti, con Indianapolis e Cleveland tra i luoghi in cui gli spettatori hanno assistito all'eccitazione dell'evento celeste.

Quelli lungo la linea mediana del percorso della totalità hanno visto un'eclissi che è durata tra 3,5 e 4 minuti, secondo Science Alert. NASA.

Ron Jenkins/Getty Images L'effetto dell'anello di diamanti è visto mentre la luna eclissa il sole lunedì a Fort Worth, in Texas.

Negli Stati Uniti, circa 32 milioni di persone vivono lungo il percorso della totalità, e un’eclissi solare totale è stata visibile in Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, e New Hampshire. e il Maine, anche se il tempo ha minacciato di rovinare il divertimento ad alcuni.

Si prevede che appaiano solo poche nuvole isolate nel Vermont attraverso il Maine, così come nel Missouri attraverso l’Indiana meridionale, fornendo una visione perfetta dell’eclissi. Tuttavia, sono stati emessi avvertimenti per gran parte del Texas e della regione orientale dei Grandi Laghi Il tempo è tutt'altro che ideale. È stata osservata un’eclissi solare parziale, in cui la Luna sembra prendere un “morso” a forma di mezzaluna dal sole, visibile a chi è al di fuori del percorso dell’eclissi totale.

Uno Il visore di eclissi Richard Canedo, membro della Planetary Society dal 1981, ha utilizzato i cieli nuvolosi a Fredericksburg, in Texas, A suo vantaggio, ha utilizzato le condizioni nuvolose come filtro temporaneo per catturare il momento della totalità con la sua fotocamera portatile.

Michael Zeller / GreatAmericanEclipse.com

Mentre il sole completamente eclissato faceva capolino tra le nuvole a Fredericksburg, in Texas, una folla di centinaia di persone riunita ha notato più di quattro minuti di completa oscurità e ha lanciato forti applausi e grida: “Oh mio Dio!”

Ad un certo punto, lo straordinario anello luminoso che può essere visto durante un’eclissi totale ha rivelato ciò che Bill Nye, CEO della Planetary Society, ha descritto come una potenziale protuberanza.

“È magico per tutti”, ha detto Nye dell'evento teatrale all'aperto in Texas. “Sono così felice di condividere questo con tutti voi.”

Una folla di migliaia di persone si è radunata anche nell'unica struttura della NASA che si trovava sul percorso della totalità: il Glenn Research Center della NASA a Cleveland. L'amministratore della NASA Bill Nelson, il vice segretario al commercio degli Stati Uniti Don Graves, l'astronauta della NASA Steve Bowen, il quarterback dei San Francisco 49ers Josh Dobbs E si è presentato anche Snoopy, tutti con gli occhiali eclissi.

Per una visione sicura, era importante Procurati un paio di occhiali per eclissi certificati o un visore solare Per guardare il cielo. Il rischio più grande quando si guarda il sole senza il filtro scuro degli occhiali per eclissi o dei proiettori solari è il danno oculare permanente noto come Retinopatia solare. Questa condizione può migliorare o peggiorare nel tempo, ma non può essere curata.

Se noti sintomi o fastidio agli occhi, fissa subito un appuntamento con il tuo medico. IL Localizzatore di medici dell'American Optometric Association Questa è una risorsa che può aiutare, ha affermato Ronald Penner, oftalmologo e presidente dell'American Optometric Association.

“Per la maggior parte delle persone, questo è un cambiamento nella visione dei colori”, ha detto Penner. “La mattina dopo, i colori non sembrano corretti, oppure potrebbero essere sempre sbiaditi o sfocati. Per altri, potrebbero effettivamente avere dei buchi nella vista.”

Sebbene la totalità sia considerata la parte più emozionante di un'eclissi solare totale, c'è di più Tappe speciali da monitorare Prima che arrivi il grande momento.

A parte le settimane e i mesi che precedono l’eclissi, la fase più lunga dell’evento è stata l’eclissi parziale, in cui la Luna si spostava lentamente sopra il Sole. Questa fase è durata dai 70 agli 80 minuti.

Ma un grande segno per gli spettatori è stato quando il cielo ha iniziato a scurirsi e a diventare di un inquietante colore grigio, circa 15-20 minuti prima dell’eclissi totale.

Poi si susseguirono diverse fasi in rapida successione prima che la luce del sole scomparisse completamente dalla vista.

Heinz Peter Bader/Reuters L'eclissi di Bailey è una breve fase dell'eclissi che si verifica appena prima della totalità.

Gli osservatori del cielo hanno osservato goccioline di luce solare che si formano attorno alla Luna, note come grani di Bailey, mentre la luce solare scorre su crateri e valli sulla superficie lunare. Dopo circa 30 secondi o un minuto, alcune di quelle goccioline sembravano fondersi insieme, creando un luminoso effetto “anello di diamante” circa un minuto prima che fosse completo.

Durante un'eclissi totale, il bagliore luminoso della corona solare, o calda atmosfera esterna, e la sua debole luce sono visibili solo quando la superficie estremamente luminosa del Sole è oscurata.

Sebbene la totalità sia l'evento principale, nel cielo vicino all'eclissi sono apparsi anche alcuni punti luminosi, appartenenti a Giove, Venere, Marte e la debole luce di Saturno.

NASA/JPL-Caltech Cerca i punti luminosi che rappresentano i pianeti visibili nel cielo durante l'eclissi.

Durante la fugace oscurità della totalità, alcuni animali dello zoo diurni sono stati visti prepararsi per dormire, mentre le creature notturne, come i gufi e i gufi dalla coda ad anelli, hanno cominciato ad agitarsi, secondo i ricercatori dello zoo di Fort Worth e dello zoo di Dallas in Texas. Attraverso progetti cittadini Il pubblico è invitato a partecipare In alcune ricerche che hanno avuto luogo lunedì.

Durante i pochi istanti dell'eclissi totale, le temperature locali sono scese a… 9 gradi Fahrenheit in alcune aree.

Fernando Llano/AP Gli astrofili si stanno preparando a osservare un'eclissi solare totale lunedì a Mazatlan, in Messico.

Si sta solo aspettando il prossimo spettacolo celeste come questo negli Stati Uniti.

Coloro che vivono in Alaska potranno intravedere un'eclissi solare totale il 30 marzo 2033 e un'eclissi solare parziale brillerà su gran parte degli Stati Uniti durante l'evento.

Un’eclissi solare totale non sarà più visibile dagli Stati Uniti contigui fino al 22 agosto 2044, ma la totalità si verificherà solo nel Nord Dakota e nel Montana, così come nel Canada settentrionale.

La prossima eclissi solare totale avverrà con un percorso da costa a costa che attraverserà i 48 stati inferiori il 12 agosto 2045. Il percorso della totalità si estenderà su California, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi e Alabama. . e Florida, con un'eclissi parziale visibile in altri stati.

