Sennheiser Momentum Sport: monitoraggio del fitness nell'orecchio

Ero un po' scettico riguardo agli auricolari Sennheiser Momentum Sport da $ 329,95. Gli altri auricolari che ho testato con il monitoraggio della frequenza cardiaca si sono rivelati irrisori. Il monitoraggio degli esercizi può essere ben intenzionato, ma nella pratica può essere un po’ incostante. Quindi, sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che le cuffie Momentum Sport abbiano mantenuto ciò che avevano promesso, ovvero un modo semplice per visualizzare le metriche di fitness in tempo reale senza sacrificare la qualità del suono.

La maggior parte delle cuffie per il fitness hanno bassi extra, una vestibilità più sicura e un'enfasi sulla durata. Il Momentum Sport ha questo, oltre a un sensore ottico della frequenza cardiaca e un sensore di temperatura. L'idea qui è che l'orecchio è in realtà un luogo più accurato per raccogliere questo tipo di dati rispetto al polso (ad es Tecnicamente corretto!). Si integra inoltre con l'app Polar Flow, offrendoti l'accesso all'analisi dell'allenamento Polar, alla guida vocale e al coaching. In un certo senso, funziona in modo molto simile a una fascia toracica… anche se puoi metterla nelle orecchie e riprodurre musica.

Questi boccioli sono più grandi per le mie orecchie, ma non sono caduti nemmeno una volta mentre correvo. L'unica cosa che non mi è piaciuta sono stati i controlli touch. Tuttavia è utile indossare i guanti.

Come corridore, la lista di controllo dei miei amici fitness è leggermente diversa da quella dei miei amici fitness di tutti i giorni. Devono restare nelle orecchie, una buona modalità di trasparenza è d'obbligo, non possono essere male nelle giornate ventose, e una leggera pioggia non può rovinarli. Il Momentum Sport ottiene voti alti su tutta la linea.

Indossare gli auricolari è sempre una seccatura, ma gli auricolari sportivi sono una valida opzione per allenarsi. Gli auricolari sono più grandi e ho le orecchie piccole, quindi non li ho trovati comodi come i miei auricolari da corsa preferiti, i Beats Fit Pro. Tuttavia, l'ho fatto diversi giri e non mi è caduto dalle orecchie nemmeno una volta. READ Il prezzo di GTA 5 PS5 è sorprendentemente generoso, a buon mercato fino al 14 giugno

In passato ho avuto problemi con gli auricolari per il monitoraggio della frequenza cardiaca a causa della loro aderenza. Un buon contatto con il sensore è fondamentale, quindi un adattamento errato potrebbe significare risultati instabili o nulla. Nega l’intero obiettivo del monitoraggio metrico in-ear: migliore precisione. Non ho avuto questo problema qui. Ciò lo rende un'alternativa elegante se pratichi sport che non favoriscono l'uso degli smartwatch o trovi scomode le cinghie pettorali, soprattutto se ti piace allenarti con la musica: in teoria potresti indossarne uno meno indossabile per ottenere i tuoi dati.

Puoi visualizzare le misurazioni della frequenza cardiaca e della temperatura corporea in tempo reale nell'app Smart Control, nonché in Polar Flow e altre app per il fitness.

Le modalità Trasparenza e Anti-Vento si sono rivelate ottime durante le mie escursioni all'aria aperta. Potevo ancora sentire facilmente il ronzio delle macchine intorno a me, ma il forte vento non copriva la mia musica. Li ho anche portati in un miserabile viaggio piovoso senza problemi. Tuttavia, controllo ancora il meteo prima di correre. Questi sono IP55, che è leggermente migliore del tipico IPX4 che vedi sugli auricolari, ma un forte temporale potrebbe essere un brutto momento.

Per quanto riguarda il monitoraggio del fitness, ho scoperto che non sei limitato a un'app complementare speciale. Se fai parte dell'ecosistema Polar, si integra perfettamente con l'orologio Polar Vantage V3. Senza un orologio Polar, puoi anche collegare l'app Sennheiser Smart Control all'app Polar Flow sul tuo telefono. Quindi, tutto ciò che devi fare è attivare il tuo allenamento da Polar Flow e selezionarlo come sensore di frequenza cardiaca preferito. Ha funzionato bene quando l'ho provato e, se non hai un'app per il fitness che ti piace, Polar Flow è un'app piuttosto completa! Lo svantaggio è che non indosserai questi vestiti tutto il giorno, quindi le tue visioni di recupero non saranno altrettanto buone. READ C'è un muro difficile nell'Elden Ring che richiede 50 colpi • Eurogamer.net

Se hai un tatuaggio sul polso e sei preoccupato per la precisione della frequenza cardiaca del tuo smartwatch, puoi utilizzarlo per misurare la frequenza cardiaca.

Funziona anche con app per il fitness e altri smartwatch che supportano gli accessori Bluetooth. L'ho provato e sono riuscito ad associarlo a Strava e Runkeeper, due delle mie app di fitness più utilizzate. L'ho anche abbinato a un Apple Watch Ultra 2 e da lì ho potuto visualizzare anche le misurazioni della frequenza cardiaca. Lo apprezzo perché mi consente di ottenere la mia guida alla formazione da una piattaforma per me opzione. Quando ho provato Amazfit PowerBuds Pro, un paio simile di auricolari per il monitoraggio del fitness, ho dovuto utilizzare la sua app complementare per accedere a molte funzionalità di salute. Ciò ha aggiunto più caos alla mia routine.

Per quanto riguarda la precisione, era entro circa 5 bpm rispetto al Garmin Forerunner 165 Music abbinato alla fascia toracica HRM-Fit. La temperatura corporea era più di un semplice grattacapo. Per cominciare, è difficile testare la precisione. Tenere un termometro fuori dall'orecchio è un rischio per la sicurezza e altri dispositivi indossabili si concentrano maggiormente sui cambiamenti della temperatura cutanea durante la notte. Ma Capisco perché gli atleti di alto livello potrebbero apprezzare i dati sulla temperatura corporea. È semplicemente eccessivo per la persona media. Diventerai più caldo quando ti alleni. Probabilmente noterai anche quando inizi a surriscaldarti senza dover conoscere la tua esatta temperatura corporea.

Questa custodia comporta circa tre addebiti completi aggiuntivi. Ha anche un utile passante per le dita.

Nelle cuffie di tutti i giorni, la qualità del suono è ciò che mi interessa di più. Con le cuffie per il fitness, l'ottima qualità del suono è un ulteriore vantaggio. Sopporterò un po' di serenità finché i miei inni K-pop riusciranno a farmi correre. Non è un problema qui! Ultimamente ho incontrato molti Stray Kids e erano agitati Megaverso Sta benissimo su questi boccioli. Anche se le cuffie hanno bassi fantastici, anche il resto suona alla grande. READ I giocatori di Helldivers 2 stanno attenti a non provocare il Game Master finché i tempi sono buoni

Dal punto di vista della batteria, hai circa sei ore di riproduzione: è abbastanza buono per una corsa o una gara mediamente lunga. La custodia contiene tre ricariche complete aggiuntive e, nell'uso normale, dovrebbero durare a lungo. Li ho usati come cuffie per l'allenamento quotidiano e per i pendolari nelle ultime due settimane. Nel mio caso avevo ancora circa il 40% della batteria rimasta.

L'unica cosa che non mi è piaciuta sono stati i controlli touch. Puoi personalizzarlo nell'app Smart Control, ma ho trovato molto facile attivarlo mentre regolavo la vestibilità. Questo anche se ho regolato la sensibilità del clic su un livello inferiore. Tuttavia, è meglio averli che non averli durante gli allenamenti con tempo freddo quando si indossano i guanti.

A $ 330 è costoso, ma apprezzo che il monitoraggio del fitness funzioni come pubblicizzato.

A $ 330, sono costosi, ma tecnicamente ottieni una fascia toracica e cuffie in uno. Il mio Beats Fit Pro era in vendita per circa $ 180, inoltre attualmente utilizzo un Garmin HRM-Fit da $ 150 come fascia toracica. (Anche se puoi ottenere cinghie toraciche per circa $ 80 a $ 100.) Questo è più o meno lo stesso costo.