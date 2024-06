Editore di post sotto maggiore controllo dopo il riassetto della redazione

William Lewis, editore e amministratore delegato del Washington Post, è sotto esame dopo che la stampa lo ha descritto mentre cercava di dissuadere i giornalisti, compresi quelli del Washington Post, dal coprire il suo coinvolgimento in una lunga causa britannica per pirateria telefonica. I resoconti sono emersi in seguito alle dimissioni a sorpresa del direttore esecutivo del Post, Sally Buzbee, che si è dimessa domenica dopo tre anni in carica senza spiegazioni pubbliche, e all’annuncio di Lewis di un’importante ristrutturazione della redazione.

Rapporti sul suo coinvolgimento nella copertura giornalistica del Post, che Lewis ha negato – Ha sollevato preoccupazione per la possibile violazione dei firewall tradizionali che impediscono ai responsabili dei media aziendali di influenzare le decisioni prese dai redattori di notizie.

Mercoledì, New York Times Un incontro teso a maggio tra Lewis e Buzbee è stato segnalato per la prima volta in relazione ai piani del Post per una storia su una causa civile di lunga durata portata avanti dal principe Harry e altri in connessione con un piano di hacking telefonico su alcuni tabloid di Rupert Murdoch, dove Lewis una volta funzionava.

Il Post ha confermato questo resoconto attraverso due persone che avevano familiarità con l’incontro, che Buzbee ha poi descritto a diverse persone, che hanno parlato a condizione di anonimato per descrivere una conversazione delicata.

Lewis ha detto a Buzbee che la storia – sulla decisione di un giudice di includere i dirigenti di Murdoch, compreso Lewis, nel caso come individui accusati di aver nascosto le prove – non giustificava la copertura e che pubblicarla costituirebbe un crimine. cadere al potere, Queste persone hanno detto.

Il Post ha pubblicato la sua storia, ma Buzbee era preoccupata per la sostanza del loro scambio. Un’altra persona ha detto che Buzbee ha avuto una conversazione simile con Lewis a marzo per un articolo precedente sull’argomento.

In una e-mail indirizzata a un giornalista del Washington Post giovedì pomeriggio, Lewis ha definito il resoconto “impreciso” e ha detto che “non le ha fatto pressioni in alcun modo”. Ha ammesso che Buzbee lo ha informato dei piani per pubblicare una storia, ma che è stato “professionale in tutto”. Ha anche detto che non ricordava di aver mai usato quella frase “Un grave errore di giudizio”

Ha descritto un processo, che secondo lui era comune, di chiedere informazioni su una storia e offrire idee o input “se appropriati”. Metti in chiaro che la decisione di pubblicare spetta in ultima analisi all’editore. READ Biden parla con Netanyahu mentre gli israeliani sembrano vicini a un grande attacco a Rafah

“So come è fatto, e so cosa è giusto fare e cosa non fare, so dove sono i limiti e li rispetto”, ha scritto, aggiungendo: “Il redattore esecutivo è libero di pubblicare quando, come e cosa vuole. “Sono completamente d’accordo.”

Buzbee rifiutò Commento su Lewis Descrivi i loro incontri.

L’altro resoconto giornalistico è venuto dal corrispondente dei media della NPR David Folkenflik La storia è stata pubblicata giovedì Descrivendo la sua esperienza con Lewis: Dopo essere stato scelto come prossimo editore di The Post, Ma prima del suo primo giorno di lavoro, Lewis “ripetutamente ed entusiasticamente” si è offerto di concedere a Folkenflik un’intervista esclusiva sul futuro del Post, in cambio di una storia sui nuovi documenti giudiziari nel caso di pirateria informatica. Ha rifiutato.

Nella sua e-mail al Post, Lewis ha contattato Folkenflik, che ha pubblicato un articolo libro Nel 2013 sull’impero mediatico di Rupert Murdoch – “un attivista, non un giornalista”. “Ho avuto una conversazione informale con lui prima di unirmi a te al The Post, e circa sei mesi dopo ha rispolverato il tutto e ha inventato alcune scuse per creare una storia che non aveva storia”, ha aggiunto Lewis.

Folkenflik ha detto al The Post giovedì scorso che il loro accordo informale riguardava la sostanza del caso di hacking e la storia che stava riportando, ma non “i suoi sforzi per convincermi a cancellare la mia storia”. Ha aggiunto che Lewis e un giornalista londinese “hanno successivamente confermato” la natura dell’offerta in scambi “che non sono stati cancellati dal registro”.

Folkenflik ha osservato che Lewis non ha negato le offerte. Per quanto riguarda la descrizione che Lewis fa di lui come un “attivista”, Folkenflik ha osservato che “lo stesso Washington Post e il New York Times trovano le mie storie degne di nota”.

Molti nella redazione del Post hanno trovato questi resoconti orribili. L’editore e l’amministratore delegato supervisionano l’intero giornale, ma tradizionalmente non dirigono o supervisionano le decisioni su cosa riportare.

Interferire o cercare di influenzare la copertura nelle proprie pubblicazioni è una terza barriera nel giornalismo per i leader aziendali, soprattutto quando coinvolge loro stessi e i loro interessi, ha affermato Kathleen Culver, direttrice del Center for Journalism Ethics presso l’Università della California, California. Wisconsin-Madison. READ Incendio di Børsen: la Danimarca soffre per la distruzione di Notre Dame

“Il paywall esiste per proteggere la credibilità della copertura giornalistica”, ha affermato. “È lì in modo che le persone non possano usare una leva che finisca per nascondere informazioni importanti a lettori o spettatori.”

A volte editori e dirigenti vengono consultati o informati su notizie sensibili, come il coinvolgimento di Katharine Graham nell’informazione del Washington Post sui Pentagon Papers. Ma “non dovremmo cambiare la copertura per noi stessi”, ha detto Culver.

Lewis è entrato a far parte dell’attività editoriale di Murdoch nel Regno Unito nel settembre 2010, dopo che è emerso lo scandalo dell’hacking telefonico. L’anno successivo è stato nominato membro di un comitato istituito per supervisionare la risposta delle aziende allo scandalo, compresi i collegamenti con la polizia e le indagini parlamentari. Le cause legali in corso sostengono che alcuni dirigenti di Murdoch, incluso Lewis, siano stati coinvolti nell’occultare le prove del caso alla polizia.

Lewis ha minimizzato il suo coinvolgimento nelle intercettazioni telefoniche in un’intervista con un giornalista del Washington Post l’anno scorso, dicendo che ricopriva un ruolo junior e che il suo compito era garantire che le pratiche giornalistiche fossero rispettate durante le indagini, come la protezione delle fonti. Ha detto che “è vero il contrario” per quanto riguarda le critiche di alcuni giornalisti di News Corp secondo cui aveva fornito informazioni ai giornalisti. “Ho fatto tutto quello che potevo per mantenere la nostra integrità giornalistica”, ha detto.

In seguito ha aggiunto: “Ho pensato molto presto che non ne avrei mai parlato. Ed è giusto o sbagliato che l’ho fatto”.

Lewis è diventato il massimo dirigente del Post a gennaio per supervisionare la società In un periodo turbolento. Nell’ultimo anno il Post ha subito tagli al personale, calo degli abbonamenti e una perdita di 77 milioni di dollari. Ha intrapreso un tentativo di risollevare le sorti finanziarie del Post, annunciando domenica sera un’importante riorganizzazione, compresi nuovi livelli di abbonamento e la creazione di Unità redazione separata Si è concentrata sul giornalismo di servizio basato sui social media rivolto a un pubblico non sfruttato.

Lewis ha anche annunciato che l’ex caporedattore del Wall Street Journal Matt Murray sostituirà Buzbee nella supervisione della redazione e, dopo le elezioni presidenziali, l’ex vicedirettore del Telegraph Robert Winnett supervisionerà le notizie principali. Murray si occuperà quindi della nuova unità. Sia Murray che Winnett avevano precedentemente lavorato per Lewis. READ La guerra tra Israele e Hamas: l'esercito americano termina la costruzione di un bacino galleggiante per la Striscia di Gaza

Dopo che sono emersi i primi resoconti dei giornali sulle interazioni di Lewis con i giornalisti sul caso di hacking telefonico, Murray ha affermato che i giornalisti del Washington Post avrebbero dovuto occuparsi della questione.

“Sono molto fiducioso che The Post coprirà tutto ciò che dobbiamo coprire come una storia in modo indipendente, obiettivo e corretto”, ha detto ai redattori in una riunione giovedì mattina.

È noto che Lewis risponde alle domande dei dipendenti durante riunioni informali e con tutto il personale. Lunedì ha parlato della mancanza di diversità ai vertici dell’azienda e del futuro che vedeva per The Post.

A volte, gli scambi sono diventati controversi. Si è rifiutato di fornire dettagli riguardanti la partenza di Buzbee.

Il Post ha riferito lunedì che Lewis aveva offerto a Buzbee di supervisionare la nuova divisione redazione del Post – una posizione che lei ha rifiutato – e che Buzbee aveva cercato di persuadere Lewis a rinviare la sua riorganizzazione fino a dopo le elezioni. Mercoledì, quando un giornalista lo ha chiamato per dare seguito ad un programma di interviste, ha espresso disaccordo con il recente articolo del Washington Post sui cambiamenti nella sua leadership.

Quando giovedì gli è stato chiesto via e-mail riguardo alle inesattezze nell’articolo, ha risposto: “Perdonami, molte persone diverse potrebbero averlo colto accuratamente”. tuttavia, aveva considerato l’offerta e aveva contribuito a fare piani per la ristrutturazione Poi ha cambiato idea e si è dimessa.

Lewis ha aggiunto: “Mi è dispiaciuto perderla e avrei voluto che avessimo potuto lavorare più a lungo insieme, ma non è stato così”.

Lewis ha descritto il suo ruolo di editore come un sostenitore del giornalismo. Nella sua prima riunione dello staff a novembre, ha citato il consiglio dell’ex editore del Washington Post, Don Graham: che gli editori dovrebbero sostenere gli editori ed essere in costante comunicazione, perché “non dovrebbero mai esserci sorprese”.