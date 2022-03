Endeavour Ari Emanuel “non nervoso” per i piani per trasmettere Warner Bros. Discovery – Deadline

ricerca Direttore esecutivo Ari Emanueleche ha sposato a lungo i vantaggi dei tempi di boom delle trasmissioni, ha affermato di “non essere preoccupato” per la possibilità della Warner Bros. Discovery. pompa freno Perché non vede l’ora che arrivi Netflix e Disney.

Capo Scoperta David Zaslav, come è stato ricordato a Emmanuel durante questo Sforzati di chiamare gli utili del quarto trimestreL’azienda ha recentemente annunciato Non voglio “vincere la guerra della spesa” nel flusso. Quella linea, amplificata dal CFO di Discovery Gunnar Wiedenfels questa settimana in una conferenza degli investitori, ha suscitato molti cenni del capo tra coloro che a Wall Street considerano la trasmissione un’attività molto costosa e rischiosa.

“Non sono davvero nervoso se dice che non vuole spendere”, ha detto Emmanuel del suo amico Zaslav. “Tutti gli altri stanno spendendo. E ancora, guarda, ci sono sette o otto giocatori sul mercato”.

Mentre Endeavour è famoso per possederlo WMEIl suo portafoglio è diversificato e comprende sport, eventi, tecnologia e altre aree. Tuttavia, l’ex agente di lunga data Emmanuel non era timido nel descrivere le trasmissioni come un grande vento favorevole per la compagnia.

Il CEO ha osservato che la spesa per la programmazione su tutte le piattaforme dovrebbe ammontare a $ 140 miliardi quest’anno, in gran parte a causa della spinta verso la trasmissione. “[Zaslav] E scherzo su quanti soldi dovrà spendere con me per la competizione”. Nonostante le pubbliche promesse di austerità, Emmanuel ha insistito: “Non credo che nessuno di loro spenda soldi per i contenuti”.

Sconvolto dai principali attori – Amazon, Apple, Netflix, Discovery, Warner, Peacock, Roku, Disney, Hulu – Emmanuel ha proseguito: “Se uno di loro si tira fuori o va giù un po’, non ci colpisce molto. Come me detto, siamo platform neutral.”

Nell’industria cinematografica, ha aggiunto, ci sono stati solo tre acquirenti attivi durante la pandemia. Oggi, “Ora hai una forte opera teatrale”.

Emmanuel ha parlato spesso della trasmissione in diretta eliminando la necessità per i partecipanti totali di guadagnare denaro dopo che il film ha raggiunto determinati limiti di entrate. Durante la trasmissione, i pagamenti vengono pagati in anticipo, in un modello a “costo extra” che presuppone l’intera vita commerciale del film, supponendo che ogni uscita abbia più o meno successo. Ciò ha spinto un analista a chiedersi se l’impatto positivo sui finanziari di Endeavour derivante dall’impennata del flusso possa essere visto come un “spingere in avanti”, un termine commerciale che significa che i benefici di un periodo futuro vengono spostati in quello attuale, creando un urto artificiale.

“Non c’è stato alcun ostacolo in avanti”, ha confermato Emmanuel.

Nel quarto quarto Endeavour ha registrato una perdita netta Ma le entrate sono migliori del previsto, con un importante ritorno nel reparto di recitazione dopo la recessione del Covid nel 2020.