Frank Nazar segna il primo gol in NHL al debutto mentre i Blackhawks perdono contro gli Hurricanes nella finale casalinga – NBC Sports Chicago

Inserito dall'agente delle assicurazioni nazionali Jeff Vukovich

I Chicago Blackhawks sono stati sconfitti domenica 4-2 dai Carolina Hurricanes allo United Center nella finale casalinga.

Ecco 10 note dalla perdita:

1. I Blackhawks sono stati battuti in questa partita. la differenza? Carolina è andata 2 su 3 nel power play e Chicago è andata 0 su 3. Gli Hurricanes hanno segnato il gol della vittoria sul vantaggio maschile con 3:33 rimasti, risucchiando il vento dalle vele di Chicago.

2. Frank Nizar ha annunciato che lascerà il Michigan sabato dopo aver firmato il suo contratto di ingresso con i Blackhawks. Domenica è stato gettato nel fuoco e ha reso la notte indimenticabile. Ha segnato il suo primo gol in NHL al primo tiro nella sua prima partita di NHL. L'atmosfera allo United Center era elettrica dopo il suo gol, e non è stata una sorpresa.

Il debuttante dei Blackhawks Frank Nazar ha segnato il suo primo gol in NHL domenica pomeriggio durante la sua prima partita in NHL.

3. Il gol di Nizar meritava un punto a parte. Veniamo al suo gioco a tutto tondo. Ci sono stati alcuni momenti all'inizio in cui si guardava intorno per assicurarsi di essere nel posto giusto, ma si sentiva più a suo agio man mano che la partita andava avanti. Certamente non sembrava fuori posto in termini di abilità. Ha anche vinto cinque partite su 11, con una percentuale di vittorie di 45,5.

Una cosa che ho notato è che è molto coinvolto nel gioco. L'ho beccato qualche volta in panchina, era molto coinvolto nel gioco e sempre pronto a partire quando veniva chiamato il suo numero. Un'altra cosa che ho notato è che si è avvicinato a Petr Mrazek dopo il primo gol di Carolina e gli ha dato un colpetto sul cuscino per tenere la testa alta. Ti piace vederlo da giovane giocatore. Ciò dimostra fiducia. Sarà divertente guardarlo nei prossimi anni.

4. A proposito di Mrazk, tienici dentro il Blackhawk. Ha effettuato 2,0 parate in più del previsto in due periodi in cui la partita era ancora sull'1-1 e ha meritato due punti.

5. Secondo Natural Stat Trick, i Blackhawks avevano solo cinque possibilità ad alto pericolo alla pari. I loro 16 tiri in porta sono stati i secondi in meno in una partita di questa stagione. Hanno avuto problemi a generare offesa, cosa che Carolina fa con la maggior parte delle squadre.

6. Connor Bedard non ha tirato in porta solo per la quarta volta in questa stagione. Ma uno di quei giochi è stato quando se n'è andato con la mascella rotta. Ha avuto un solo tentativo di tiro. È stato sorpreso dagli uragani.

7. Quando la quarta linea di Chicago composta da Tyler Johnson, Landon Slaggert e Taylor Radish era sul ghiaccio insieme alla pari, Carolina è andata 14-2 nei tentativi di tiro e 7-0 nelle occasioni da rete. Questo trio ha avuto una notte difficile.

8. Colin Blackwell è stato un bel graffio per fare spazio a Nezar. Lo stesso vale per MacKenzie Entwistle, con Taylor Radish di nuovo in formazione. L'allenatore dei Blackhawks Luke Richardson ha detto che voleva assicurarsi che tutti fossero coinvolti prima della fine della stagione e che non si trattava necessariamente di una decisione basata sulle prestazioni: “È solo una questione di numeri”.

9. I Blackhawks hanno concluso la stagione con un record di 16-21-4 in casa. La scorsa stagione erano 14-23-4. Quindi un leggero miglioramento. L'anno prossimo immagino che sperino di superare i .500 a casa.

10. I Blackhawks hanno registrato una media di 18.836 tifosi allo United Center in questa stagione, che si è classificato al quinto posto nella NHL. La scorsa stagione, hanno segnato 17.167 di media, finendo 20°. I tifosi si sono presentati anche se è stato un altro anno difficile. Effetto Bédard.

