Intervista NAB 2024 a Blackmagic Design

Al NAB di quest'anno, Blackmagic Design ha annunciato l'ultima versione del popolare NLE DaVinci Resolve. Siamo ora alla versione 19 e aggiunge molte funzionalità molto interessanti che semplificheranno il flusso di lavoro di post-produzione, dallo strumento integrato per la creazione dell'aspetto cinematografico, agli strumenti basati sull'intelligenza artificiale come il tracker AI IntelliTrack.

Per raccontarci di più su quest'ultima versione, il mio collega Graham Sheldon ha parlato con Stuart Ashton, Business Development Director di Blackmagic Design, di tutte le aggiunte a questo già potente software. Diamo una rapida occhiata!

Blackmagic Design ha aggiunto una funzionalità chiamata “Film Look Creator” che a quanto pare potrebbe rendere alcuni plugin obsoleti. Simula le proprietà della pellicola come alone, dominante, grana, brillantezza, trama e vignettatura. Nel prossimo futuro testeremo il confronto con alcuni di quelli più popolari.

Strumento “Film Look Creator” in DaVinci Resolve 19. Credito immagine: Blackmagic Design

Un altro nuovo interessante strumento chiamato “Defocus Background”. Consente all'utente di isolare il primo piano utilizzando gli strumenti di sfocatura e consente anche di regolare la quantità di immagine distorta per imitare l'aspetto delle lenti anamorfiche.

Strumento Sfoca sfondo in DaVinci Resolve 19. Credito immagine: Blackmagic Design

Nuove funzionalità dell'intelligenza artificiale

Una delle nuove funzioni introdotte in DaVinci Resolve 19 è IntelliTrack AI. Questo si riferisce a due opzioni di tracciamento all'interno del programma. Uno è un rilevatore di punti per il tracciamento e la stabilizzazione che ti consentirà di tracciare più punti all'interno dell'inquadratura, mentre l'altro consentirà di spostare automaticamente l'audio. L'intelligenza artificiale può seguire gli oggetti nell'inquadratura e animare l'audio di conseguenza, aggiungendo immersività alla scena.

Soluzione DaVinci 19 IntelliTrack. Credito immagine: design Blackmagic

Nuove funzionalità Verlite

Anche la sezione audio denominata Fairlight ha ricevuto alcuni utili aggiornamenti. Dialogue Separator FX ora consente un maggiore controllo durante l'ottimizzazione dei percorsi di dialogo. Fino ad ora, la funzione Isolamento acustico aveva solo un quadrante per alzare o abbassare il volume, ma ora hai più opzioni, con quadranti per controllare anche la quantità di sottofondo e atmosfera.

Music Remixer FX è un nuovo effetto per remixare voce, batteria, basso, chitarra e altre fonti e, ad esempio, ti consente di rimuovere brani dalla base musicale se interferiscono con i tuoi dialoghi.

Una nuova traccia FX semplifica la riduzione automatica, consentendoti di abbassare automaticamente il volume della musica di sottofondo non appena parli di un dialogo e di aumentare nuovamente il livello della musica una volta terminato il dialogo. Naturalmente questo era possibile prima, ma i nuovi controlli lo rendono più facile e migliore da gestire.

Nuove funzionalità per la TV in diretta

DaVinci Resolve 19 aggiunge anche molte funzionalità da utilizzare in diretta TV. Tutto accade in Cut Page, che ora supporta registrazioni selezionate di telecamere dal vivo per una riproduzione istantanea in diretta, con funzionalità di rallentatore e la possibilità di inserire un ago. Gli utenti possono impostare i cosiddetti punti di interesse o indicatori POI. Ciò semplifica la ricerca da ogni angolazione della telecamera e la riproduzione dal vivo con effetti aggiuntivi o a velocità più lente o più veloci.

Soluzione DaVinci 19. Credito immagine: Blackmagic Design

Tutte le nuove funzionalità

Ecco un elenco di tutte le novità secondo Blackmagic Design:

Tracciatore di punti IntelliTrack AI per tracciamento e stabilizzazione.

Supporto per DaVinci Resolve Replay Editor.

Pagina tagliata come lettore multimediale e sistema operativo.

Nuova opzione multi-vista nella barra delle sorgenti per visualizzare istantanee sincronizzate nel tempo.

Aggiungi punti di interesse e crea replay da più visualizzazioni e sequenza temporale.

Possibilità di modificare il contenuto della timeline in base alla trascrizione della clip sorgente.

Nuova tavolozza tonificante ColorSlice con sei vettori.

Riduzione del rumore AI UltraNR per ridurre il rumore spaziale.

Il Node Stack consente di gestire flussi di lavoro di classificazione complessi.

Nuovo creatore di look cinematografici.

Il nuovo sfondo Defocus isola il primo piano con sfocatura.

Strumento Multi Poly per facilitare l'ispezione di oggetti complessi.

Miglioramenti USD al Materiale X e ombreggiatura volumetrica avanzata.

Miglioramenti al toolkit per forme multiple.

Flusso di lavoro Ambisonics nativo completamente integrato.

IntelliTrack riproduce l'audio in video in Fairlight.

Music Remixer FX per remixare voce, batteria, basso, chitarra e altre fonti.

Dialogue Separator FX per separare dialoghi, sfondi o atmosfere.

Ducker Track FX per la gestione automatica dei livelli di famiglia e dialogo.

Prezzi e disponibilità

La Soluzione DaVinci 19 è disponibile Beta pubblica Ora. La versione gratuita è ancora disponibile e la versione in studio rimarrà la stessa $ 295. Per maggiori informazioni visita blackmagicdesign.com. Prima di aggiornare, assicurati di leggere il nostro articolo su cosa fare per non perdere nessuno dei tuoi preziosi progetti.

Cosa ne pensate di DaVinci Resolve 19? Passerai alla beta pubblica? Fateci sapere nei commenti qui sotto!