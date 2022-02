Gli scienziati di DeepMind hanno addestrato un’IA per controllare la fusione nucleare

Gli scienziati di DeepMind hanno trovato un’altra vera applicazione per il loro programma di intelligenza artificiale.

Laboratorio di intelligenza artificiale con sede a Londra di proprietà di l’alfabetoMercoledì, ha annunciato di aver addestrato un sistema di intelligenza artificiale per controllare e scolpire plasma ultra caldo all’interno di un reattore a fusione nucleare.

La fusione nucleare, un processo che alimenta le stelle dell’universo, comporta la scomposizione e la fusione dell’idrogeno, un elemento comune nell’acqua di mare.

Questo processo, che libera enormi quantità di energia, è stato descritto come una fonte illimitata di energia pulita, ma restano da superare una serie di sfide tecniche.

Qui sulla Terra, gli scienziati usano i tokamak – vasi di forma circolare circondati da bobine elettromagnetiche – per cercare di ricreare le reazioni di fusione nucleare che si verificano nello spazio.

I magneti in questi tokamak sono usati per “contenere” plasma di idrogeno volatile, che è molto più caldo del nucleo del sole. Il controllo della bobina magnetica attualmente richiede più livelli di complessi sistemi di controllo.

Martin Redmiller, Head of the Control Team di DeepMind e coautore del libro A Un articolo pubblicato sulla rivista Nature Mercoledì, ha detto alla CNBC che si tratta di un problema di controllo “davvero complesso”.

In collaborazione con lo Swiss Plasma Center dell’EPFL, un’università di Losanna, in Svizzera, DeepMind ha affermato di aver sviluppato un sistema di apprendimento basato sull’intelligenza artificiale in grado di controllare i magneti e alterarne la tensione migliaia di volte al secondo.

Miglioramento dell’apprendimento, una tecnologia di formazione AI che DeepMind sta particolarmente strombazzando, prevede la programmazione di un’IA per intraprendere determinate azioni al fine di massimizzare le sue possibilità di guadagnare una ricompensa in una determinata situazione. In altre parole, l’algoritmo “impara” a completare un compito cercando queste ricompense preprogrammate.

L’anonimo AI DeepMind, che è stato sviluppato su un simulatore virtuale, è stato utilizzato circa 100 volte su un tokamak presso il centro svizzero del plasma noto come Tokamak Variable Formation. Il magnete controlla il tokamak per due secondi, che è la quantità massima di tempo in cui il reattore può funzionare prima che si riscaldi.

Circa 10-20 persone di DeepMind hanno lavorato al sistema di intelligenza artificiale con circa 5-10 persone dell’EPFL.

“La fusione per come la vedo io è una delle fonti di energia più fondamentali che abbiamo nell’intero universo”, ha detto alla CNBC Federico Felici, ricercatore presso lo Swiss Plasma Center. “Una volta che avremo effettivamente padroneggiato questa tecnologia… è un’impresa enorme perché in futuro sarai in grado di avere un’energia quasi illimitata.”