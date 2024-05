Hanno vinto Abby Carter, Jack Blocker o Will Mosley? [Live Blog] -Derby d’oro

Disney/Eric McCandless

Stasera nel gran finale della stagione 22 di “American Idol”. Papà Carter, Jack Blocker E Will Mosley Affrontalo di nuovo per votare in America. Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame Jon Bon Jovi Dirige gli ultimi tre prima che salgano sul palco davanti ai giudici Luca Bryan, Kate Berry E Lionel Richie. A fine serata ospite Ryan Seacrest Verrà annunciato il campione di quest’anno. Andiamo!

Di seguito, segui il nostro blog dal vivo per l’episodio 18 di “American Idol 22” in onda domenica 19 maggio (20:00 – 23:00 ET).

20:00 – Precedentemente in “American Idol”! I primi cinque hanno eseguito due canzoni della “Disney Night”, la preferita dai fan. L’America ha votato direttamente per i primi tre, e Amy Russell E Triston Harper È stato eliminato. Chi sarà incoronato vincitore della gran finale di stasera?

20:05 – Ryan porta agli spettatori il finale di stagione di “American Idol” mentre Abby, Jack e Will fanno una serenata al pubblico con “Livin’ on a Prophet” di Buon Jovi. Successivamente, lo stesso John si unisce al trio cantando “Legendary”.

20:10 – Luke, Katie e Lionel prendono posto al banco dei giudici per l’ultima volta in questa stagione. Katie è un po’ emozionata perché probabilmente questa sarà la sua ultima notte da giudice. Successivamente ci incontreremo con John per una sessione di consulenza. John gli insegna a provare sensazioni nel momento in cui canta il classico di Bon Jovi “It’s My Life”, che è una delle canzoni preferite del padre di Will. Quando Will sale sul palco, è chiaro che la sua voce si presta bene alla musica rock, non è solo un cantante country. Forte apertura per Will!

20:12 – Lionel grida: “La nostra strada da percorrere!” Prima di aggiungere: “Lascia perdere e divertiti”. Katie dice che Will sembra Bon Jovi. Luke dice che è divertente guardare Will e non avrebbe mai pensato che non avrebbe visto Will con in mano una chitarra. Sottolinea: “Quella cosa aveva dei denti!”

20:15 -Jack ha scelto la ballata potente “I’ll Be There for You” per il suo tributo a Bon Jovi. Questa canzone che John mi ricorda la volta in cui fece la proposta di matrimonio a sua moglie – e disse “Jack vincerà questo maledetto concorso, andiamo!” Jack sale sul palco e dà il massimo. Di solito non lo considero un cantante, ma mostra delle qualità in questa canzone.

20:17 Katie descrive come “surreale” vedere Jack tra i primi tre dopo essere sopravvissuto a malapena al proprio test, e aggiunge: “Nessuno ferma Jack Blocker, nemmeno io”. Luke dice che la maglietta di Jack dovrebbe fargli vincere il premio e si congratula con lui per aver dato il massimo. Lionel dice che la loro relazione è iniziata in modo difficile, ma è sempre riuscito a vederne il potenziale (il che è una specie di bugia). Luke ricorda a tutti che è stato lui il giudice che ha combattuto per tenere Jack in giro.

20:25 – Abby incontra John e gli dice che suonerà “Bed of Roses”. La incoraggia a cantare la canzone a modo suo e a non copiare la sua versione. “Sei il pacchetto completo”, le disse. Mio padre arriva sul palco per cantare questa poesia al pianoforte. È un arrangiamento carino e dolce, per cui mio padre è diventato famoso. Potrebbe aver appena vinto il primo round con queste esibizioni vocali.

20:27 Il pubblico non smetterà di applaudire e gli arbitri tarderanno a commentare. Hanno poco tempo per parlare, ma Katie dice: “La sala può esultare, ma se non voti da casa non significa niente, quindi è meglio che voti”. Dopodiché, papà riceve congratulazioni speciali da… Billie Eilish Che le augura solo il meglio e dice: “Sono qui per supportarti per sempre”.

20:38 — È giunto il momento del secondo round di questo concorso, che è una dedica alla tua città natale. “La mia città” sarà designata da Montgomery Gentry Nella sua città natale di Hazelhurst, in Georgia. Sembra il tipo di canzone che pubblicherebbe per la radio country, il che la rende un’ottima scelta. Lionel dice che potrebbe fare di questa canzone la sua sigla, e avere uno spettacolo tutto esaurito nella tua città natale è diverso da qualsiasi spettacolo tutto esaurito. Katie dice che questo spettacolo mantiene vivo il sogno americano e Will ne è un ottimo esempio. Luke si complimenta per la sua interpretazione della canzone e dice che ha tutti gli strumenti per una grande carriera.

20:50 -Avanti Jack dedica “All My Ex’s Live in Texas” di Stretto di Giorgio Nella sua città natale di Dallas, in Texas. Adoro questa canzone, ma è una scelta divertente da dedicare alla mia città natale. Tuttavia, è un numero divertente e ottimista di Jack, che è diventato l’artista più imprevedibile della stagione. Katie lo chiama il suo “pane e burro” perché è “sciolto e fantasioso”. Luke dice che tutto in questa performance aveva qualità da “star” e potrebbe essere stata la sua performance preferita. Lionel dice che la carriera di Jack sta per decollare.

21:03 – La prima ora di questo finale si conclude con Abby che dedica la canzone “Somewhere” da “West Side Story” alla sua città natale di Indio, California. Ha mostrato molta versatilità nella scelta delle canzoni in questa stagione. Che classico epico da scegliere per il finale! Lionel lo definisce un “momento di vetrina” e aggiunge: “Non migliorerà”. Katie la chiama “magia”.

21:17 – Vincitore della terza stagione Fantasia Barrino Fa una visita speciale per salutare. “Dio vi ha dato un dono e sta a voi decidere quanto lontano lo porterete”, dice ai finalisti. Dice anche che questo spettacolo le ha aperto molte porte e ne è grata. Tornerà più tardi per un’altra apparizione! Ma prima Giulia Gagnon si unisce Jason Mraz Per eseguire la sua canzone “I Feel Like Dancing”. Poi Jenna Elisa si unisce Foca Sul suo film classico “Majnun”.

21:20 — Dopo due spettacoli, è ora che il viaggio di qualcuno finisca adesso. Spegnere le luci! Ryan annuncia che la persona arrivata al terzo posto è Jack.

21:35 — James Baia Colpisce il palco degli idoli con la sua canzone “Let it Go”. I concorrenti della stagione 22 si sono uniti a lui McKenna Faith Breinholt E Cayperiano. Luke è poi salito sul palco con la sua canzone solista “I Love You, I Miss You, I Mean It”. Poi Mia Matthews Si unisce a lui per onorare George Strait con “Run”.

21:45 – Lionel è sul palco cantando “Running with the Night” quando i Top 12 si uniscono a lui. Quindi una stella del paese Cody Johnson Canta “Until You Can’t” con Triston Harper. È un concerto di stelle stasera!

21:57 – Mio padre si unisce Vescovo Briggs Per il duetto di Briggs “The River”. Quello che segue è un riepilogo di alcuni dei momenti migliori della stagione di Luke, Katy e Lionel. Successivamente, campione della stagione 14 Nick Fradiani Sale sul palco con un medley di canzoni di Neil Diamond. Fradiani attualmente interpreta il ruolo di Diamond nel musical di Broadway “A Beautiful Noise”. Will, Jack, Triston, Kaiko E Romano Collins Unisciti a lui per divertimento.

22:15 – Si unirà alla band vincitrice del Grammy Award Hottie e il pesce palla Per una varietà delle loro canzoni. Inizieranno un tour estivo con Dario Rucker Rientrare nella band – prendersi una pausa dalla sua carriera country di successo. Successivamente è il turno di Katie di eseguire “What Makes a Woman” e viene raggiunta dal suo nuovo migliore amico, Jack. Entrambi volteggiano in alto sopra il pubblico su piattaforme rialzate su entrambi i lati del palco. Successivamente Kayko è tornato, questa volta con Nuovi bambini nel palazzo! Chi non ama “You’ve Got It (The Right Stuff)”?

Alle 22.30 — Amy Russell Ritorna per eseguire “Coal Miner’s Daughter” e “No One Else On Earth” con la leggenda del country Wynonna Judd. Roman si unisce quindi alla stella del gospel CC Winans Per compiere “la bontà di Dio”. L’entusiasmo di Roman mi fa venire la pelle d’oca ogni volta! Se n’è andato troppo presto in questa stagione. Che spettacolo!

22:40 – Le ragazze della Top 12 rendono omaggio a Katy con un medley di “Teenage Dream”, “Dark Horse” e “California Gurls”. Ryan poi dice ad Abby e Will che, indipendentemente da chi vince, entrambi vincono una crociera Disney per quattro alle Bahamas.

22:50 – Will e Abi eseguono il loro nuovo singolo e ricevono feedback positivi, ma è difficile non sentire che il pubblico è decisamente dalla parte di Abi. Scopriremo il vincitore una volta per tutte dopo la pausa!

Ore 11:00 – Abbassa le luci! Dopo la votazione dal vivo a livello nazionale, il vincitore di “American Idol 2024” è papà! È diventata la prima vincitrice del Platinum Pass a percorrere questa strada! Congratulazioni a papà e congratulazioni a tutti i finalisti di questa stagione. Ci vediamo nel 2025!

