I Florida Panthers hanno conquistato il Prince of Wales Trophy e avanzano alla finale della Stanley Cup 2024 per la seconda stagione consecutiva

Alba, Florida. – Con la vittoria per 2-1 di stasera sui New York Rangers all’Amirant Bank Arena, i Florida Panthers hanno conquistato il loro secondo Prince of Wales Trophy consecutivo come campioni della Eastern Conference, sconfiggendo i New York Rangers quattro partite a due. I Panthers gareggeranno nella finale della Stanley Cup contro i Dallas Stars o gli Edmonton Oilers.

I Florida Rangers, vincitori del Presidents’ Trophy 2023-24, erano guidati da sei punti ciascuno da Sam Bennett (4-2-6) e Carter Verhaeghe (3-3-6), nonché da una percentuale di salvataggio cumulativa di 0,921 e 1,89. gol contro la media di Sergei Bobrovsky, che ha concesso più di due gol in una sola partita della serie. I Panthers sono diventati la sesta franchigia diversa negli ultimi 30 anni ad avanzare alla finale della Stanley Cup in stagioni consecutive e la terza squadra nella storia della NHL ad eliminare il vincitore del Presidents’ Trophy in stagioni consecutive.

Nel primo turno dei playoff della Stanley Cup, i Panthers hanno sconfitto i Tampa Bay Lightning quattro partite a uno, segnando la prima sconfitta della Florida in una serie post-stagionale contro il loro rivale tra stati. Verhaeghe (5-4-9) e Matthew Tkachuk (3-6-9) hanno prodotto almeno un punto ciascuno in tutte e cinque le partite della serie. Nel secondo turno, i Panthers hanno battuto i Boston Bruins in sei partite, migliorando fino a 3-0 in una serie post-stagionale contro i Bruins nei playoff della Stanley Cup (anche: ECQF 1996 e 1° turno 2023). Aleksander Barkov ha guidato tutti i pattinatori della serie con otto punti (3-5-8), compresi i gol vincenti rispettivamente in Gara 2 e Gara 4.

La prevendita dei Territory Member per la finale della Stanley Cup inizierà il 2 giugno alle 10:00 Comunità del ’93 L’accesso alla prevendita per gli abbonati inizia lunedì 3 giugno alle 10:00 e i fan possono fare clic Qui Per registrarsi per accedere alla newsletter via email della Società ’93.

I biglietti per la partita singola della finale della Stanley Cup saranno messi in vendita al pubblico lunedì 3 giugno alle 13:00. SeatGeek.com.

I fan possono acquistare il merchandise della Eastern Conference Final Champions presso il Pantherland Powered by FLA Team Shop presso il Baptist Health IcePlex a partire da domenica 2 giugno. Gli orari sono dal lunedì al venerdì 10-7, sabato 10-6, domenica 12-4. Il Pantherland all’Amerant Bank Arena avrà orari prolungati mercoledì 5 giugno e venerdì 7 giugno dalle 12:00 alle 18:00.

Tutte le feste per la visione della finale della Stanley Cup si terranno fuori casa presso l’Amerant Bank Arena. I fan possono acquistare un biglietto da $ 10 che include ingresso e parcheggio e una parte del ricavato andrà a beneficio della Florida Panthers Foundation.

Di seguito è riportato il programma completo della finale della Stanley Cup:

Prima partita – sabato 8 giugno | 20:00 | ABC, ESPN+, SN, CBC, TVAS

La seconda partita – lunedì 10 giugno | 20:00 | ABC, ESPN+, SN, CBC, TVAS

La terza partita – giovedì 13 giugno | 20:00 | ABC, ESPN+, SN, CBC, TVAS

Quarta partita – sabato 15 giugno | 20:00 | ABC, ESPN+, SN, CBC, TVAS

*Quinta partita – Martedì 18 giugno | 20:00 | ABC, ESPN+, SN, CBC, TVAS

*Sesta partita – venerdì 21 giugno | 20:00 | ABC, ESPN+, SN, CBC, TVAS

*Settima partita – Lunedì 24 giugno | 20:00 | ABC, ESPN+, SN, CBC, TVAS

*Se necessario

Per ulteriori informazioni, visitare FloridaPanthers.com.

I biglietti per la partita singola per la finale della Florida Panthers Stanley Cup del 2024 saranno messi in vendita il 3 giugno alle 13:00 SeatGeek.com Oppure al botteghino dell’Amerant Bank Arena (lunedì-venerdì 9:00-17:00). Gli abbonamenti alla regione Florida Panthers 2024-25 sono ora disponibili. Visita FloridaPanthers.com/TerritoryMemberships per saperne di più, chiama la linea PUCK (954.835.PUCK) o compila questo modello di interesse.